«تدوینگر از نگاه تدوینگر» رونمایی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین رونمایی کتاب «تدوینگر از نگاه تدوینگر» شامل گفتگو با تدوینگران فیلم، ترجمه حسن حسندوست ساعت ۱۸ روز سه شنبه ۲۹ خرداد ماه در تالار زنده یاد سیف الله داد خانه سینما (خیابان بهارجنوبی، کوچه سمنان) برگزار می شود.

در این مراسم که با حضور سینماگران، نویسندگان، منتقدان، مترجمان و ناشران کشور بر پا خواهد شد، احمد ضابطی جهرمی، مهران کاشانی و سعید عقیقی در کنار حسن حسندوست به بررسی این اثر خواهند پرداخت. حضور دانشجویان رشته های هنری و ادبی در این آیین آزاد است. این کتاب توسط نشر سفیدسار منتشر شده است.