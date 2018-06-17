تیزر سریالی که از امشب روی آنتن می رود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه یک، سریال ۳۰ قسمتی «راه و بیراه» به کارگردانی داود بیدل و تهیه کنندگی علی سلیمانی داستان چند جوان را که در دوران دانشگاه با هم همکلاسی بوده اند، روایت می کند. مهدی از شخصیت های اصلی سریال که چند سال قبل، برادرش را به علت بیماری از دست داده است، همه زندگی اش را وقف بچه های مناطق مختلف کشور می کند.

این سریال اپیزودیک است ولی به لحاظ مضمونی موضوعات با هم مرتبط و نزدیک به هم هستند. سیاوش طهمورث، جعفر دهقان، امیرمحمد زند، اردلان شجاع کاوه، مهتاج نجومی، زهره حمیدی، شهرام عبدلی، محمدرضا رهبری، فلور نظری، آرام جعفری، علیرضا جلالی تبار، حمید ابراهیمی، شهروز ابراهیمی، خسرو احمدی، غلام رضا نیکخواه، اسماعیل خلج، مالک حدپور سراج، حسین توشه، فرهاد بشارتی، هادی دیباجی، ریحانه رضی، وحید شیخ زاده، محمدرضا اکبری، امیر زمستانی، مهشید جوادی و آذین فولادوند از بازیگران مجموعه تلویزیونی «راه و بیراه» هستند.

«راه و بیراه» کاری از گروه فیلم و سریال شبکه یک سیما است که هر شب به جز پنجشنبه ها حوالی ساعت ۲۲:۱۵ روی آنتن خواهد رفت و تکرار آن ساعت ۱ بامداد و ۱۵ روز بعد پخش می شود.