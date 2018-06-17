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۲۷ خرداد ۱۳۹۷، ۱۲:۰۶

زمان حضور توشاک در تبریز مشخص شد

زمان حضور توشاک در تبریز مشخص شد

سرمربی جدید تراکتورسازی تبریز هفته آینده به تهران می‌آید تا پس از جلسه‌ای با مالک باشگاه تمرینات سرخپوشان را زیر نظر بگیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، جان توشاک سرمربی جدید تراکتورسازی تبریز بامداد چهارم تیرماه به تهران می‌آید تا پس از برگزاری جلسه ای کوتاه مدت با محمدرضا زنوزی به تبریز رفته و تمرینات این تیم را زیر نظر بگیرد.

توشاک که قرار بود اول تیرماه به ایران بیاید با هماهنگی هایی که با مالک باشگاه تراکتورسازی انجام داد با چند روز تاخیر می آید تا بطور جدی روند آماده سازی تیمش را زیر نظر بگیرد.

باشگاه تراکتورسازی درصدد است تا هرچه زودتر محل اقامت جان توشاک را در یکی از محله های شهر تبریز فراهم کند تا وی مدت زمان کمتری را در هتل زندگی کند.

دستیاران خارجی توشاک نیز چند روز پس از ورود وی به ایران خواهند آمد تا تراکتورسازی را در تمرینات پیش فصل تمرین دهند.

تمرینات پیش فصل سرخپوشان از ۲۹ خردادماه زیر نظر رضا مهاجری مدیر سازمان فوتبال تراکتورسازی تبریز آغاز می شود.

کد مطلب 4322621

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