سازمان ملل: رژیم صهیونیستی همچنان به شهرک سازی ادامه می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم، هماهنگ کننده سازمان ملل متحد در امور منطقه اعلام کرد که رژیم صهیونیستی با نقض قطعنامه ۲۳۳۴ شورای امنیت سازمان ملل به شهرک سازی در اراضی اشغالی فلسطینی ها ادامه می دهد.

بر اساس این گزارش، نیکولای ملادینوف افزود: در خصوص آینده صلح میان اسرائیلی ها و فلسطینیان تردیدهای اساسی وجود دارد.

وی گفت: اسرائیل فعالیت ها مرتبط با شهرک سازی ها را در اراضی فلسطینی متوقف نکرده است.

هماهنگ کننده سازمان ملل متحد در امور منطقه اضافه کرد: اسرائیل در روند اعطای مجوز برای احداث سه هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی و موافقت با احداث دو هزار و ۳۰۰ واحد مسکونی دیگر در کرانه باختری تسریع بخشیده است.

ملادینوف گفت: ادامه روند صلح نیازمند مخالفت یا دستکم مهار جنبه های منفی اقدامات اسرائیل به ویژه شهرک سازی های غیر قانونی و نیز خشونت است.

وی گفت: دبیر کل سازمان ملل متحد بارها در خصوص اقدامات یکجانبه که چشم اندازهای صلح را به خطر می اندازد هشدار داده است.

براساس قوانین بین المللی و قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد، ساخت شهرک سازی در کرانه باختری فاقد مشروعیت است.