عرفان خان از نبردش با سرطان پرده برداشت/ پیامی برای مردم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، عرفان خان ستاره بالیوود که به هالیوود نیز راه ‌یافت و در سال‌های اخیر موفقیت‌های زیادی کسب کرد، از تلاشش در مقابله با یک نوع سرطان نادر خبر داد.

خان که بازیگر فیلم‌هایی چون «زندگی پای» و «میلیونر زاغه‌نشین» بوده و در «دنیای ژوراسیک» جلوی دوربین رفته است، در ماه مارس با توییتی اعلام کرد به یک بیماری سرطان نادر عصبی عضلانی مبتلا شده است. از آن زمان تاکنون وی در لندن در حال مداوای بیماری‌اش است.

وی دیروز در یک بیانیه احساساتی که در روزنامه «تایمز آف ایندیا» منتشر شد، نوشت به آنچه در پیش است باور دارد و صرف نظر از این که چقدر زمان داشته باشد، ۸ ماه یا ۴ ماه یا ۲ سال همه چیز را می‌پذیرد.

وی در عین حال یادآوری کرد از زمانی که معالجه را انجام می‌دهد بخشی از یک بازی آزمایش و خطا بوده است.

عرفان خان از بیمارستانی در لندن که در برابر زمین‌های ارباب مشهور کریکت واقع است، نوشت: در بازی بین مرگ و زندگی فقط یک جاده وجود دارد؛ یک سو بیمارستان و در سوی دیگر یک استادیوم.

این بازیگر که جوایز متعدد سینمایی دریافت کرده از هوادارانش تشکر کرد که در طول این سفر برایش آرزوی سلامت کرده‌اند، برایش دعا کرده‌اند؛ از سراسر دنیا... از مکان‌های مختلف، نقاط مختلف دنیا و او باور دارد که همه این دعاها در هم ادغام شده و یکی می‌شود.

عرفان خان از وقتی در سال ۱۹۸۸ در فیلم میرا نیر که برنده جایزه کن شد بازی کرد، بسیار مشغول بود و هم در خانه و هم در کشورهای دیگر، در فیلم‌های تلویزیونی و سینمایی بازی کرد.

وی سال پیش در فیلم «رسانه هندی» بازی کرد که به زبان بنگالی ساخته شد.

از جدیدترین پروژه‌های هالیوودی وی نیز بازی در «پازل» ساخته مارک ترتل‌تاوب بود که در کنار کلی مکدونالد ظاهر شد. این فیلم که در جشنواره ساندنس دیده شد ماه آینده راهی سینماها می‌شود.

گفته شده بود وی به زودی در یک سریال با عنوان «وزرات» ظاهر خواهد شد که فیلمی سیاسی و طنزآمیز است که برای آمازون پرایم هند ساخته می‌شود.