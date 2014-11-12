به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، عرفان خان بازیگر سرشناس هندی که در فیلم «زندگی پای» ساخته آنگ لی و در فیلم «زاغه نشین میلیونر» دنی بویل نقش آفرینی کرده، اولین جایزه اروپایی را برای بازی‌هایش دریافت می کند.

در چهاردهمین جشنواره فیلم هندی فلورانس با عنوان «ریور تو ریور» (رود به رود) از عرفان خان تجلیل خواهد شد. این بازیگر در 115 فیلم و سریال تلویزیونی هندی نقش آفرینی کرده است. او با بازی در فیلم «زندگی پای» و نیز «زاغه نشین میلیونر» و «اسپایدرمن شگفت انگیز» ساخته مارک وب در جهان غرب نیز به شهرت رسید.

نقش بعدی او بازی در فیلم «جهان ژوراسیک» در کنار کریس پت و برایس دالاس هاوارد خواهد بود که تابستان آینده اکران می‌شود.

در جشنواره سینمایی فلورانس همچنین فیلم مایکل وینترباتم با عنوان «یک قلب قوی»، فیلم «همنام» میرا نیر و فیلم «پان سیگ تومار» ساخته تیگمانشو دالیا نمایش داده می شود. در این جشنواره همچنین سه اپیزود از سریالی با عنوان «در حال درمان» که عرفان خان برای شبکه اچ‌بی‌او بازی کرده نمایش داده می شود و برنامه ای نیز برای دیدار او با علاقه مندانش در تاریخ 7 دسامبر در نظر گرفته شده است.

«ریور تو ریور» یکی از جشنواره‌های مهم سینمایی ایتالیا است که در شهر فلورانس برگزار می‌شود و به فیلم‌های هندی اختصاص دارد. در این جشنواره که امسال از 6 تا 12 دسامبر برگزار می شود 40 فیلم بلند نمایش داده خواهد شد. فلورانس هر سال 50 روز را به سینمای بین المللی اختصاص می دهد.

فیلم هندی «ظرف غذا» ساخته ریتش باترا با بازی عرفان خان از تجربیات موفق اوست که به عنوان نامزد هند برای اسکار مطرح شد.