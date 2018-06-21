کلنگ احداث سومین پایگاه اورژانس جاده ای خمین بر زمین نشست

به گزارش خبرنگار مهر، جواد جواهری سرپرست دانشکده علوم پزشکی شهرستان خمین، صبح روز پنج شنبه در مراسم کلنگ زنی احداث پایگاه اورژانس جاده ای ۱۱۵ روستای دهنو که با حضور مسئولان شهرستان برگزار شد، اظهار کرد: این پایگاه، سومین پایگاه اورژانس جاده ای در شهرستان خمین است.

سرپرست دانشکده علوم پزشکی شهرستان خمین بیان کرد: کلنگ احداث پایگاه اورژانس جاده ای ۱۱۵ روستای دهنو در زمینی به مساحت ۴۰۰ متر مربع و با زیر بنای ۱۰۰ متر مربع بر زمین زده شد.

جواهری ادامه داد: اعتبار مورد نیاز این پروژه از محل اعتبارات تملک دارایی استان در سال ۹۶ به میزان ۵۰۰ میلیون ریال تامین شده و امید است یک میلیارد ریال دیگر نیز از همین محل در سال جاری در راستای تسریع در تکمیل و بهره برداری از این پروژه اختصاص یابد.

سرپرست دانشکده علوم پزشکی شهرستان خمین با بیان اینکه جاده های مواصلاتی شهرستان خمین به لحاظ فوریت های پزشکی و اورژانس پیش بیمارستانی در حال تکمیل است، تصریح کرد: در حال حاضر دو پایگاه اورژانس جاده ای در روستای شهابیه و دربند فعال هستند و پایگاه اورژانس جاده ای روستای دهنو، سومین پایگاه در حال احداث در شهرستان خمین است.

جواهری خاطر نشان کرد: اخذ مجوز و پیگیری های لازم از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص تامین نیروی انسانی، تجهیزات و امکانات مورد نیاز پایگاه اورژانس جاده ای دهنو در دستور کار قرار دارد.

وی خاطر نشان کرد: امید است با پیگیری های لازم و تامین اعتبار مورد نیاز، پایگاه اورژانس جاده ای روستای دهنو تا پایان سال جاری و همزمان با چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی به بهره برداری برسد.