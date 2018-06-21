به گزارش خبرگزاری مهر بهنقل از پایگاه خبری پلیس، سردار علیاکبر جاویدان، امنیت و حفاظت از مراتع و اراضی ملی را یک وظیفه همگانی دانست و اظهار کرد: ضرورت دارد با اقدامات پیشگیرانه نسبت به جلوگیری از تعدی به منابع ملی و طبیعی اقدامات مؤثری در دستور کار سازمانهای مرتبط قرار گیرد.
وی با بیان اینکه متصرفان اراضی ملی با استفاده از روش های غیر قانونی و با جعل اسناد و مدارک نسبت به تصرف اراضی ملی اقدام میکنند، افزود: وحدت رویه و تعامل همه سازمانها و نهادها و دستگاههای مرتبط میتواند مانع هرگونه تصرف اراضی ملی شود.
فرمانده انتظامی استان گلستان با تأکید بر اینکه تعامل بسیار خوب با دستگاه قضائی در راستای تعامل با پدیده زمینخواری در استان گلستان وجود دارد، ادامه داد: زمینخواری یکی از خط قرمزهای پلیس است و در راستای مقابله با این پدیده نو ظهور از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد.
وی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر حفظ و نگهداری منابع ملی، تصریح کرد: مقابله هماهنگ همه دستگاهها در حوزه برخورد با این این پدیده از جمله رموز موفقیت اجرای این طرح خواهد بود.
سردار جاویدان از تشکیل ۱۹ پرونده زمین خواری به ارزش ۱۶۸ میلیارد ریال از ابتدای سال خبر داد و گفت: در همین راستا ۱۹ نفر دستگیر و به مراجع قضائی معرفی شدند.
نظر شما