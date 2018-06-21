به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری امروز (پنجشنبه) در سیزدهمین کنگره جغرافیایی ایران با گرامیداشت یاد شهید چمران، اظهار داشت: آنچه می تواند کشور را تهدید کند افراد، گروه ها و مجموعه هایی هستند که اعتماد و امید مردم و سرمایه اجتماعی به عنوان مهمترین سرمایه کشور را نشانه رفته اند و می خواهند فرسایش اجتماعی ایجاد کنند.

وی خاطرنشان ساخت: ملتی که امیدش را از دست بدهد و نسبت به آینده خود مأیوس باشد به هیچ کاری دست نخواهد زد بنابراین وظیفه تک تک نخبگان، صاحب نظران و علمای کشور است که از سرمایه اجتماعی حفاظت کرده و امید و اعتماد مردم به آینده را بالا ببرند.

معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه توسعه پایدار یک ضرورت برای کشوراست اما آنطور که باید به ابعاد توسعه پرداخته نشده است، به مسائل و مشکلات متعدد کلان شهرهای کشور از جمله اصفهان و تهران اشاره و خاطر نشان کرد: امروز مسایل مربوط به بحران آب در اصفهان و یا مسایلی نظیر ترافیک سنگین، سلامت مردم، مسائل زیست محیطی و حاشیه نشینی پایتخت و سایر کلان شهرها عوارض منفی به دنبال داشته و این مسایل بخاطر آن است که وقتی این شهرها توسعه می یافت به ابعاد توسعه و برنامه ریزی برای آن خوب فکر نشده است.

جهانگیری همچنین مساله مهاجرت روستاییان به سمت شهرها را یادآور شد و تصریح کرد: این موضوع نشان می دهد که به همه نیازها و ابعاد زندگی مردم در روستاها پرداخته نشده و این در حالی است که یکی از آرمان های انقلاب اسلامی که امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری همواره بر آن تاکید داشته اند توجه به مناطق محروم است. اما پس از گذشت ۴۰ سال از انقلاب اسلامی با وجود آنکه در تمامی برنامه ها و سیاست گذاری های همه دولت ها و مجلس ها جهت گیری به سمت مناطق محروم بوده، اما مناطق محروم کشور هنوز به اندازه لازم ارتقاء پیدا نکرده و از مسیر توسعه عقب هستند.

معاون اول رییس جمهور ادامه داد: استان ها و مناطقی از کشور که از مسیر توسعه عقب بوده اند همچنان و پس از گذشت سال ها محروم هستند و رسیدگی به این مناطق همچنان در دستور کار دولت ها است تا محدودیت و محرومیت این مناطق را برطرف سازند.

وی اضافه کرد: یک ضعف جدی که در این زمینه بوده و هنوز نیز وجود دارد آن است که بخش وسیعی از علوم که در توسعه موثر بوده اند، یا خودشان نتوانسته اند تاثیر لازم را داشته باشند و یا مسئولین کشور بعنوان تصمیم گیر و سیاست گذار،‌ نتوانسته اند به خوبی از این علوم در جهت توسعه کشور استفاده نمایند.

جهانگیری در ادامه با بیان اینکه زمانی عنوان می شد که محیط زیست موضوعی لوکس به حساب می آید، اما امروز همه به اهمیت رعایت این مساله در توسعه کشور پی برده اند، ‌خاطر نشان کرد: از برنامه اول توسعه موضوع آمایش سرزمین مطرح بوده و اکنون که در برنامه ششم توسعه هستیم، باز هم گفته می شود که اسناد آمایش سرزمین یا تدوین نشده و یا اگر هم شده آنطور که باید در سیاست گذاری و تصمیم گیری ها جای خود را پیدا نکرده اند.

معاون اول رییس جمهور گفت: بحران های ناشی از عوامل طبیعی نظیر چالش آب و مسائل زیست محیطی که پیشرفت و توسعه کشور را تهدید می کنند، در استان هایی نظیر خوزستان و در شرق کشور در قالب ریزگرد و طوفان شن مانع از روند توسعه شده است و مسائل دیگری نظیر بیکاری که حل آن نیازمند سرمایه گذاری است نیز به نوعی تبدیل به مسئله جدی در کشور شده اند.

وی با تاکید بر اینکه توسعه همه جانبه و پایدار یک ضرورت جدی در کشور است و این توسعه زمانی محقق می شود که در تصمیم گیری ها آینده نگر باشیم و تاثیرات و تبعات هر تصمیم و سیاست گذاری را مدنظر قرار دهیم.

جهانگیری با بیان اینکه رشته های مختلف دانشگاهی هر کدام دارای نقش و سهمی در توسعه همه جانبه کشور هستند اظهار داشت: صاحبنظران رشته جغرافیا نیز باید سهم مهمی در توسعه کشور ایفا کنند و باید خود این باور را داشته باشند که علم جغرافیا فقط یک علم تئوریک نیست که جایی در توسعه نداشته باشد بلکه علم جغرافیا امروز در دنیا از اهمیت فراوانی برخوردار است و شاخه ای از آن در حوزه سیاسی و ژئوپولیتیک به موضوعی پراهمیت تبدیل شده است .

معاون اول رییس جمهور افزود: از دانشگاه ها و مسئولین برنامه ریزی کشور می خواهم در تعامل و ارتباط نزدیک و صمیمانه با صاحب نظران علم جغرافیا و سایر نهادهای مدنی فعال در این حوزه باشند تا بتوانیم با کمک هم مسائل و مشکلات کشور را حل و فصل کنیم.

وی با تاکید بر اینکه ایران از فرصت های فراوان و بی نظیری برای توسعه برخوردار است، خاطر نشان کرد: وقتی که در صدد برنامه ریزی برای توسعه مناطق محروم کشور بر می آییم مشاهده می کنیم که این مناطق فرصت های فراوانی برای پیشرفت دارند و زمینه های توسعه را دارا هستند. در چند سال اخیر که دولت با تاکید مقام معظم رهبری برای توسعه سواحل مکران وارد عمل شده است شاهد نعمت های فراوان خدادادی مانند آب های آزاد و مناطق وسیع در سواحل مکران هستیم که متاسفانه تاکنون کمترین کار توسعه ای در این مناطق انجام نشده است.

جهانگیری افزود: خوشبختانه امروز خط انتقال گاز و انرژی به سواحل مکران رسیده است و کشورهای مختلف علاقمند هستند که از این فرصت های فراوان ایران استفاده و در این مناطق سرمایه گذاری کنند و در این زمینه رقابتی میان این کشورها شکل گرفته است.

معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه در کنار محدودیت ها و چالش ها، فرصت های بی نظیری در کشور وجود دارد که می توانیم با اتکا به این فرصت ها به سمت پیشرفت و توسعه حرکت کنیم، افزود: دشمنان هم با همین نگاه و با اطلاع از فرصت هایی که در ایران وجود دارد تلاش می کنند که ایران را از تمرکز بر این فرصت ها و دستیابی به توسعه برحذر دارند و چوب لای چرخ توسعه کشور قرار دهند.

وی اضافه کرد: خوشبختانه چرخ توسعه ایران در سالهای اخیر پس از یک دوره وقفه به حرکت افتاده است و آمریکاییها با نهایت وقاحت سعی دارند از طریق بازگرداندن تحریم ها و اعمال فشارهای جدید در این مسیر مانع تراشی کرده و چوب لای چرخ پیشرفت ایران قرار دهند و هدف نهایی آنها از این اقدامات این است که اجازه ندهند ایران قدرتمند با توان بالا در منطقه شکل بگیرد.

جهانگیری در ادامه سخنان خود با بیان اینکه شرایط جدیدی پیش روی کشور قرار گرفته و با فشارهای جدی روبرو هستیم، تصریح کرد: باید متناسب با شرایط موجود به توسعه ایران بپردازیم و آنچه می تواند توسعه ایران را پیش ببرد برخورداری کشور از نیروی انسانی متخصص و تجربه شش برنامه توسعه ای در کشور است.

معاون اول رییس جمهور اضافه کرد: پیش نیاز توسعه که همه دستگاه های حاکمیتی، سیاست گذار و برنامه ریز کشور چه نهادهای رسمی و چه نهادهای مدنی و نیز عموم مردم باید به آن توجه داشته باشند «همبستگی اجتماعی» در همه سطوح و پرهیز از گسست در حوزه های مختلف است. تقویت سرمایه اجتماعی ، امید و اعتماد به آینده امری ضروری است و با اتکاء به سرمایه اجتماعی از همه بحران ها عبور خواهیم کرد.

در این مراسم وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نیز ضمن تبیین و تشریح توطئه های آمریکا در اجرای طرح خاور میانه جدید و برنامه ریزی برای تجزیه کشورهای منطقه، گفت: با انسجام داخلی و همراهی میان قوای سه گانه کشور اجازه نخواهیم داد دشمنان کار خود را پیش ببرند و طرح جنایتکارانه آنها نتیجه ای جز آبدیده تر شدن ملت ایران و تعمیق نفرت مردم کشور از آمریکا نخواهد داشت.

وی با بیان اینکه موضوع امنیت و توسعه موضوعی مرتبط با یکدیگر است،‌تصریح کرد: در جهان امروز نمی توان به صورت جزیره ای در گوشه ای از دنیا امنیت و توسعه ایجاد کرد زیرا این مقوله در سطح جهانی بهم پیوسته هستند.

در این مراسم همچنین رییس انجمن جغرافیایی ایران به تشریح نظرات و دیدگاه های خود در حوزه جغرافیا پرداخت و گفت: جغرافیا یک بسته فنی است که می تواند در حل چالش های کشور به دولت کمک کند و امیدوارم خروجی و نتیجه این کنگره منجر به تولیدات بومی و رفع مسائل کشور شود.