به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، حسین عاشوری با بیان اینکه تحریم‌های آمریکا تاثیر چندانی روی فعالیت‌های این شرکت و حمل و نقل ریلی کشور نخواهد داشت، اظهار داشت: تحریم‌ها در حوزه ریلی در سال‌های گذشته تجربه خوبی برای کشور بود و راه‌های مقابله با این تحریم‌ها را آموخته ایم.

قائم مقام شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران ادامه داد: این تحریم‌ها در دو بخش می‌تواند به شبکه حمل و نقل ریلی آسیب برساند که یکی حمل و نقل بار ترانزیتی و دیگری دستیابی به محصولات و قطعات است.

عاشوری گفت: یکی از نگرانی‌های صاحبان بار و کالای ترانزیت در استفاده از خطوط ایران در زمان تحریم‌های سابق و نگرانی بابت بیمه کالای خود بود که به کمک بیمه‌های داخلی مشکل بیمه‌های بین المللی را حل کرده بودیم که در صورت بازگشت تحریم‌ها باز هم می‌توانیم از این الگو استفاده کنیم ضمن اینکه، چون عمده حمل و نقل بین المللی ریلی ما با کشورهای همسایه، آسیای میانه و کشورهای چین و روسیه است و با کشورهای اروپایی و دور دست نیست، این امر ریسک چندانی برای ما ندارد.

قائم مقام راه آهن افزود: در بخش فنی زیربنایی و تامین ناوگان نیز، در بیست سال اخیر اقدامات خوب و موثری در تولید داخل کردن محصولات و کالاها کرده ایم که بخشی از این فعالیت‌ها در نمایشگاه بین المللی صنعت حمل و نقل ریلی در معرض دید علاقه‌مندان قرار گرفته است و خوشبختانه در بخش فنی زیربنایی هیچ نگرانی نداریم چراکه تنها کالایی که تامین آن به خارج بستگی داشت بخش ریل بود که با تلاش شرکت ذوب آهن اولین محموله ریل‌های تولید داخل نیز در چند وقت قبل تامین شد.

عاشوری گفت: در بخش واگن‌های باری، ۹۰ درصد واگن‌ها در داخل تولید می‌شود و در بخش مسافری ۶۰ و در بخش کشنده و لکوموتیو ۵۰ درصد آن در داخل تولید می‌شود که این بخش، کار ما را قدری سخت‌تر می‌کند و برای تامین آن باید از واسطه‌های غیر اصلی استفاده کنیم که خوشبختانه تجربه آن را در گذشته داریم.

اعلام نتیجه درخواست «تمدید سیر قطارهای بالای ۳۰ سال» تا ۲ هفته آینده

قائم مقام شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران در بخش دیگری از اظهاراتش گفت: درخواست بخش خصوصی برای تمدید سیر و حرکت قطارهای بالای سی سال، در حال بررسی است و نتیجه قطعی در این خصوص تا دو هفته آینده اعلام خواهد شد.

عاشوری افزود: علت اصلی خارج کردن قطارهای با سن بالا از ناوگان ریلی کشور، موضوع ایمنی بود و از سه سال قبل، این بحث به صورت قطعی تصمیم گیری شد.

وی گفت: قرار بود ابتدا واگن‌های بالای ۵۰ سال سن و در مرحله بعد واگن‌های بالای ۴۰ سال از رده خارج شوند که این اتفاق افتاد و این قطارها به هیچ وجه اجازه سیر ندارند.

عاشوری افزود: در مورد قطارهای بالای سی سال نیز، بحث اورهال و تعمیرات مطرح بود و قرار بود این قطارها بعد از بازسازی اساسی، طبق استانداردهای جهانی ۱۲ سال دیگر امکان استفاده داشته باشند، اما بخش خصوصی به دلیل کمبود منابع مالی موفق به انجام تعمیرات نیمه عمر بر روی همه این قطارها نشده است.

وی با اشاره به اینکه شرکت راه آهن به عنوان متولی بخش ریلی کشور نگران ایمنی سیر و سلامت مسافران است، گفت: به همین دلیل بخش خصوصی درخواستی مبنی بر تمدید اجازه سیر به قطارهای بالای سی سال داشت که با دستور مساعد رئیس جمهور، این موضوع در حال بررسی است و نتیجه نهایی تا دو هفته آینده در خصوص شرایط و امکان سیر این واگن‌ها قطعی و اطلاع رسانی خواهد شد.