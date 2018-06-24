پیشگیری از اعتیاد نیازمند اراده جهادی همگان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد رضایی در سومین جلسه کمیته فرهنگی پیشگیری شورای مبارزه با مواد مخدر استان، ضمن تشکر از اعضای کمیته جهت حضور فعال و مستمر در این جلسه اظهار کرد: خداوند متعال را شاکریم که امسال نیز توفیق شد تا دعوت خداوند را لبیک بگوییم و از برکات ماه مبارک رمضان مستفیض شویم.

وی ضمن تبریک روز تبلیغ و اطلاع رسانی دینی و همچنین روز تخریب قبور بقیع توسط وهابیت خبیث، افزود: متاسفانه امروزه مواد مخدر ذهن همه را تلخ می کند و آسیب بسیار مهمی است که گریبانگیر جامعه شده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با بیان اینکه مواد مخدر خاطره ها را برای همه افراد جامعه تلخ می‌کند، گفت: مواد مخدر انسان را از هستی ساقط میکند و همه چیز انسان را از بین می برد لذا همه ما به عنوان عضوی از جامعه باید نگران باشیم و وقتی در راه مبارزه با این مواد مخدر پیروز خواهیم شد که فرزندان دیگران را فرزندان خود بدانیم و این ضرب المثل که بنی آدم اعضای یکدیگرند را باید با جان دل استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه در حوزه آسیب ها و مواد مخدر کار میدانی و جهادی لازم است و اگر ما پشت میز خود بنشینیم کار پیش نمی‌رود، گفت: تمام اعضای کارگروه باید وارد کار میدانی شوند و به صورت جهادی عمل کنند و در جلسه بعد هم گزارش فعالیت های خود را ارائه دهند.

حجت‌الاسلام رضایی در ادامه افزود: هر دستگاه اطلاعاتی دارد که شاید مورد استفاده دیگران قرار بگیرد و برای استفاده دیگر دستگاه ها لازم باشد تا در کارها از آن استفاده نماید و روند کار های خود را تسویه نماید لذا باید یک هم افزایی در این زمینه انجام گیرد تا اطلاعات دستگاه ها تبادل شود.

وی با اشاره به اینکه در استان برای بانوان و ترک اعتیاد بانوان اقدام شاخصی انجام شده است، عنوان کرد: باید مرکزی برای ترک اعتیاد بانوان پیش بینی و در کنار آن مشاغل ساده به آن ها آموزش داده شود تا درآمد کوچکی داشته باشند چرا که بیشترین آسیب در حوزه بانوان از نداشتن درآمد مستقل است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با بیان اینکه لازمه کار فرهنگی اقدامات اجتماعی است لذا نباید صرفا به کار فرهنگی اکتفا کنیم، اظهار داشت: سازمان تبلیغات اسلامی در روستاهای بالای ۱۰۰ خانوار روحانیون مستقر دارد لذا گر اعضای ستاد در روستاها طرح و برنامه ای داشتند می توانند با روحانی مستقر روستا ارتباط برقرار کرده و از ظرفیت روحانیون در روستاها استفاده کنند.

وی با اشاره به اینکه تبلیغات اسلامی، از طریق عملکرد و رفتار مبلغانش تعریف می شود، افزود: تبلیغات اسلامی در عین برقراری رابطه دو سویه میان مبلغ و مخاطب، از طریق عملکرد و رفتار مبلغانش تعریف می شود.