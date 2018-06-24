اسپانیا دقیق ترین تیم جهان

به گزارش خبرنگار مهر، دومین هفته از مرحله گروهی‌ بیست و یکمین دوره از مسابقات جام جهانی هم رو به اتمام است و تاکنون ۲۹ بازی در این مسابقات انجام شده که نتایج عجیب نیز در این بازی ها کم به دست نیامده. یکی از تیم های خوب این مسابقات که چهره یک مدعی قهرمانی را از خود نشان داد تیم ملی فوتبال اسپانیا است.

اسپانیایی ها که سمبل بازی مالکانه و تبادل پاس های زیاد هستند، در روسیه هم ترک عادت نکرده و حداقل در دو بازی نخستی که مقابل پرتغال و ایران داشتند با در دستور کار قرار دادن همین شیوه به مصاف حریفان خود رفتند. شاگردان هیرو نه تنها تاکنون مالکانه ترین بازی را در بین ۳۲ تیم حاضر در این مسابقات به نمایش گذاشتند، بلکه دقیق ترین تیم این مسابقات بودند.

تیم ملی اسپانیا با معدل ۷۳ درصد مالکیت توپ، مالک‌ترین تیم حاضر در این مسابقات بود و با چیزی در حدود ۱۴۰۰ پاس صحیح در دو بازی بیشترین تعداد پاس صحیح را در اختیار دارند. دقت بازیکنان اسپانیا در پاس ۹۱ درصد است تا این تیم با این میزان دقت در تبادل پاس دقیق ترین تیم جهان باشد.

برزیل با ۸۹/۵ و آلمان با ۸۷/۵ درصد بعد از اسپانیا دومین و سومین تیم دقیق این مسابقات هستند. با این توضیح که در تعداد پاس با فاصله زیادی پشت سر اسپانیایی‌ها قرار دارند. برزیلی‌ها در دو بازی ۱۱۲۲ پاس صحیح تبادل کردند و آلمانی ها نیز ۱۱۱۷ بار با پاس‌های صحیح خود یکدیگر را صاحب توپ کرده‌اند.