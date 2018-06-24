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۳ تیر ۱۳۹۷، ۱۳:۰۸

مرکز اقیانوس شناسی در بوشهر ایجاد می‌شود

مرکز اقیانوس شناسی در بوشهر ایجاد می‌شود

بوشهر - رئیس مرکز اقیانوس شناسی ایران با اشاره به جایگاه ویژه استان بوشهر در حاشیه خلیج فارس، گفت: مرکز اقیانوس شناسی در بوشهر ایجاد می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز ابطحی ظهر یکشنبه در نشست با استاندار بوشهر اظهار داشت: استان بوشهر دارای جایگاه ویژه‌ای در کنار خلیج فارس است و دریا و ساحل از ظرفیت‌های مهم این استان محسوب می‌شود.

وی با اشاره به اهمیت استان بوشهر در عرصه دریا گفت: ایجاد مرکز اقیانوس شناسی در بوشهر در اولویت ایجاد این مراکز در کشور است و آمادگی داریم با همکاری استانداری بوشهر این پروژه را اجرا کنیم.

رئیس مرکز اقیانوس شناسی ایران با اشاره به اهمیت بالای راه‌اندازی مرکز اقیانوس شناسی، بیان کرد: پژوهشگاه و مرکز اقیانوس شناسی کشور به عنوان یک بازوی علمی در کنار مسئولان استان بوشهر است.

وی خاطرنشان کرد: در کمتر استانی شاهد بودیم که مدیر ارشد استان، به این اندازه همکاری با مرکز اقیانوس شناسی داشته باشد لذا از همکاری و همراهی استاندار و مدیران استان بوشهر نهایت قدردانی را داریم.

در این نشست استاندار بوشهر از اختصاص دو میلیارد تومان برای اجرای زیرسازی پروژه مرکز اقیانوس شناسی خلیج فارس در بوشهر خبر داد.

کد مطلب 4329171

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