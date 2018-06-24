به گزارش خبرنگار مهر، بهروز ابطحی ظهر یکشنبه در نشست با استاندار بوشهر اظهار داشت: استان بوشهر دارای جایگاه ویژهای در کنار خلیج فارس است و دریا و ساحل از ظرفیتهای مهم این استان محسوب میشود.
وی با اشاره به اهمیت استان بوشهر در عرصه دریا گفت: ایجاد مرکز اقیانوس شناسی در بوشهر در اولویت ایجاد این مراکز در کشور است و آمادگی داریم با همکاری استانداری بوشهر این پروژه را اجرا کنیم.
رئیس مرکز اقیانوس شناسی ایران با اشاره به اهمیت بالای راهاندازی مرکز اقیانوس شناسی، بیان کرد: پژوهشگاه و مرکز اقیانوس شناسی کشور به عنوان یک بازوی علمی در کنار مسئولان استان بوشهر است.
وی خاطرنشان کرد: در کمتر استانی شاهد بودیم که مدیر ارشد استان، به این اندازه همکاری با مرکز اقیانوس شناسی داشته باشد لذا از همکاری و همراهی استاندار و مدیران استان بوشهر نهایت قدردانی را داریم.
در این نشست استاندار بوشهر از اختصاص دو میلیارد تومان برای اجرای زیرسازی پروژه مرکز اقیانوس شناسی خلیج فارس در بوشهر خبر داد.
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