عملیات سمپاشی درختان در شهر همدان آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری، بابک آزاد گفت: فصل بهار زمان مناسبی برای رشد، تکثیر و طغیان آفت‌هایی همچون شته، شپشک‌ها، سوسک چوب‌خوار است و به همین منظور با انجام عملیات سمپاشی درختان شهر در تابستان شاهد حداقل آسیب به درختان شهر خواهیم بود.

آزاد عنوان کرد: استفاده از روش‌های نوین دفع آفات از جمله کارت‌های زرد چسب‌دار برای کنترل و ردیابی آفات در برنامه سمپاشی است.

وی با تأکید بر اینکه رشد و نمو گیاهان تحت تأثیر عوامل محدودکننده مانند آفات قرار می‌گیرد و این آفات سبب آسیب و خشکیدگی گیاهان می‌شود، اظهار کرد: در این طرح از سمومی استفاده می‌شود که ضمن از بین بردن انواع آفات، کمترین خسارات را به محیط زیست وارد کند.

بابک آزاد با بیان اینکه برای سمپاشی درختان، خیابان‌ها و مکان‌های مورد نظر از قبل شناسایی و به وسیله نصب پلاکارد زمان سمپاشی به شهروندان اطلاع رسانی می‌شود، افزود: ساکنان منازل مسکونی این خیابان‌ها باید پنجره‌های رو به خیابان خود را ببندند.

وی گفت: سمپاشی‌ها بعد از ساعت ۲۳ انجام می‌شود تا از میزان تردد شهروندان در شهر کاسته شود.