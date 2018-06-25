پاکستان طالبان را تشویق به صلح کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از افق، ژنرال «جان نیکلسون» فرمانده عمومی نیروهای خارجی در افغانستان اعلام کرد که پاکستان علیه تروریست ها اقدام عملی کند و طالبان را به مذاکرات صلح تشویق نماید.

وی در سفرش به ننگرهار از تلاش‌ها برای مبارزه با گروه داعش نیز اطمینان داد. به گفته نیکلسون مبارزه علیه گروه داعش در افغانستان به ویژه ننگرهار افزایش خواهد یافت.

ژنرال نیکلسون روز گذشته عازم ننگرهار شد و وضعیت امنیتی این ولایت را بررسی کرد این درحالی است که گروه‌های داعش و طالبان در ولایت ننگرهار فعالیت گسترده دارند.

هم اکنون نیروهای امنیتی افغانستان با گروه‌های تروریستی طالبان و داعش در این ولایت، در حال جنگ هستند.

مسئولان محلی ولایت ننگرهار اعلام کردند که بیشتر عناصر داعش از خاک پاکستان وارد این ولایت می‌شوند. سال گذشته گزارش‌هایی منتشر شد که داعش می‌خواهد ننگرهار را به پایگاه اصلی خود تبدیل کند.

اما نهادهای امنیتی افغانستان تاکید دارند که عملیات نیروهای امنیتی افغانستان علیه داعش ادامه دارد و تاکنون صدها عضو این گروه از جمله شماری از فرماندهان داعش کشته شده‌اند.