بحران مهاجرت خط پایان دوره سیاسی مرکل است

به گزارش خبرگزاری مهر، «هاینس-کریستین اشتراخه» معاون صدراعظم اتریش در گفتگو با شبکه تلویزیونی او آر اف درباره اختلافات داخلی در آلمان اظهار داشت: مواضع اخیر «آنگلا مرکل» صدراعظم آلمان مورد اعتراض شمار زیادی از مردم این کشور قرار گرفته است.

وی در ادامه با اشاره به مسئله مهاجرت و افزایش دامنه اختلاف نظرها درباره آن تاکید کرد: مرکل همواره با تکیه بر سیاست درهای باز مخالف هرگونه اعمال سختگیری در قبال ورود پناهجویان به آلمان است.

معاون صدراعظم اتریش همچنین افزود: شمار زیادی از شهروندان اروپایی خواهان برخورداری از امکانات کشورهای خود بوده و ورود مهاجران به نوعی تجاوز به حقوق خود قلمداد می کنند.

اشتراخه با اشاره به افزایش اختلاف نظر میان احزاب سیاسی آلمان درخصوص پدیده مهاجرت گفت: این اختلاف نظر ها می تواند سبب شود تا بحران مهاجرت نقطه پایانی برای فعالیتهای سیاسی مرکل باشد.

این دیپلمات اتریشی ضمن یادآوری مواضع وین درباره ورود مهاجران خاطر نشان کرد: امیدواریم هر چه زودتر راهکاری که سبب کاهش ورود مهاجران و پناهجویان به کشورهای اروپایی می شود، در پیش گرفته شود.