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۵ تیر ۱۳۹۷، ۸:۴۲

در نامه مدیرعامل تامین اجتماعی اعلام شد؛

بخشودگی جرائم مالیاتی ناشران و کتابفروشان خوش‌حساب

بخشودگی جرائم مالیاتی ناشران و کتابفروشان خوش‌حساب

بنا بر اعلام اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران، جرائم مالیاتی اعضای خوش حساب این اتحادیه بخشیده می‌شود.

جواد رسولی مدیر اجرایی اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، از دریافت نامه‌ای از اتاق اصناف مبنی بر دستور مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در رابطه با بخشودگی جرائم کارفرمایان خوش حساب خبر داد.

به گفته وی، اتاق اصناف تهران در این نامه به اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران، از قول مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی مطرح کرده است: کارفرمایان واحدهای مشمولی که جرایم تعلق گرفته به آنها مربوط به قبل از تاریخ ۹۵/۱۲/۲۹ باشد، چنانچه تا تاریخ ۹۷/۰۴/۱۰ در مورد پرداخت و یا تقسیط اصل بدهی قطعی شده براساس مدارک و مستندات ابرازی با سازمان تأمین اجتماعی توافق کنند، از بخشودگی جرایم برخوردار خواهند شد.

کد مطلب 4330358

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