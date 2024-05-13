بشریت منهای بعثت و غدیر ضلالت است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله محمدباقر محمدی لائینی عصر دوشنبه در جلسه اعضای ستاد بزرگداشت عید سعید غدیر (دهه ولایت و امامت)، اظهار کرد: همه ما میدانیم که در حقیقت غدیر با بعثت تفاوتی ندارد، بعثت معرفی و فرستادن یک فرد بهعنوان یک راهنمای بشر و پیامبر و غدیر معرفی یک انسان بهعنوان راهنمای بشر اما بهعنوان وصی و امام بود.
آیت الله محمدی لائینی خاطرنشان کرد: بشریت منهای بعثت و غدیر ضلال مبین و جاهلیت است.
نماینده ولی فقیه در مازندران گفت: غدیر نماد علم و صفاست و ما باید عاشقان ولایت را پیدا کنیم.
عضو خبرگان رهبری بیان کرد: هر چه بتوانیم باید در رابطه با غدیر حرکت کنیم و دولتی کردن این مناسبتهای مهم مذهبی همچون نیمه شعبان، عاشورا و غدیر بدترین دلسوزی برای این مناسبتهاست و جز آسیب چیز دیگری ندارد، از این رو غدیر باید مردمی بماند.
این مسؤول خواستار برپایی مواکب به مناسبت دهه غدیر ضد و گفت: نکته دیگر اینکه بسیاری از شهرستانها در خیابانها مواکب غدیر برگزار شد، نباید گذاشت جریان حمایت از غدیر و ولایت را مدعیان دروغین غدیر میداندار و پرچمدار شوند و باید ببینیم ولایت راستین دست چه کسی است.
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