بشریت منهای بعثت و غدیر ضلالت است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله محمدباقر محمدی لائینی عصر دوشنبه در جلسه اعضای ستاد بزرگداشت عید سعید غدیر (دهه ولایت و امامت)، اظهار کرد: همه ما می‌دانیم که در حقیقت غدیر با بعثت تفاوتی ندارد، بعثت معرفی و فرستادن یک فرد به‌عنوان یک راهنمای بشر و پیامبر و غدیر معرفی یک انسان به‌عنوان راهنمای بشر اما به‌عنوان وصی و امام بود.

آیت الله محمدی لائینی خاطرنشان کرد: بشریت منهای بعثت و غدیر ضلال مبین و جاهلیت است.

نماینده ولی فقیه در مازندران گفت: غدیر نماد علم و صفاست و ما باید عاشقان ولایت را پیدا کنیم.

عضو خبرگان رهبری بیان کرد: هر چه بتوانیم باید در رابطه با غدیر حرکت کنیم و دولتی کردن این مناسبت‌های مهم مذهبی همچون نیمه شعبان، عاشورا و غدیر بدترین دلسوزی برای این مناسبت‌هاست و جز آسیب چیز دیگری ندارد، از این رو غدیر باید مردمی بماند.

این مسؤول خواستار برپایی مواکب به مناسبت دهه غدیر ضد و گفت: نکته دیگر اینکه بسیاری از شهرستان‌ها در خیابان‌ها مواکب غدیر برگزار شد، نباید گذاشت جریان حمایت از غدیر و ولایت را مدعیان دروغین غدیر میدان‌دار و پرچم‌دار شوند و باید ببینیم ولایت راستین دست چه کسی است.

امام جمعه ساری گفت: مدعیان دروغین جز داعش‌پروری و فضای التهاب، خصومت و کینه، کاری نکردند و ما هیچ وقت به مدعیان نادرست ولایت بها نمی‌دهیم.