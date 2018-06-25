احداث و تکمیل ۲۶۶ خانه عالم در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از تبلیغات اسلامی هرمزگان، حجتالاسلام علی اکبر انصاری راد با اشاره به اهمیت احداث و تجهیز خانه های عالم در روستاها گفت: خانه های عالم یکی از مراکز توسعه، ترویج و نشر فرهنگ اسلامی ودینی است که در مناطق مختلف سبب پیشبرد اهداف متعالی نظام میشود.
وی به اهداف احداث خانه های عالم در مناطق روستایی اشاره کرد و افزود: یکی از مهمترین این اهداف، ترویج وتبلیغ فرهنگ دینی، تعامل و ارتباط متقابل روحانی و مردم و حل و فصل کردن مشکلات دینی روستا است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی هرمزگان در ادامه، تبلیغ و ترویج احکام اسلامی و ایجاد زمینه جهت ارتباط چهره به چهره مردم با روحانیون را از دیگر اهداف احداثر خانه های عالیم در روستاها عنوان و تصریح کرد: به دلیل دسترسی آسان افراد به انواع برنامه های ارائه شده از طرف ماهواره ها و سایت های مختلف، مبارزه و جلوگیری از این تهاجمات یک امر حیاتی بهنظر میرسد و آگاه کردن مردم و ارتباط چهره به چهره اشخاص تاثیر گذار بخصوص قشر روحانی بسیار اهمیت دارد.
حجتالاسلام انصاری راد تاکیدکرد: داشتن جامعهای سالم و پویا نیاز به فرهنگ غنی و سالم در جامعه دارد و باید فعالیت دینی در مساجد و کانونهای تبلیغی ـ فرهنگی صورت گیرد.
وی گفت: تاکنون به همت این اداره کل، ۲۶۶ باب خانه عالم در روستاهای بالای ۲۰۰ خانوار استان جهت استقرار روحانی احداث و تجهیز شده است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی هرمزگان ابراز داشت: در استان هرمزگان، ۷۳ روستای بالای ۲۰۰ خانوار نیازمند احداث خانه عالم است، این در حالی است که سالانه تنها مجوز احداث ۱۰ باب خانه عالم به اداره کل تبلیغات اسلامی هرمزگان اعطا میشود که این رقم اندک است.
انصاری راد افزود: همچنین ۱۰ مجتمع اداری فرهنگی در شهرستانهای رودان، حاجیآباد، بندرلنگه، ابوموسی، قشم، و.. . تاسیس شده و تنها سه شهرستان بشاگرد، خمیر و سیریک فاقد ساختمان اداری هستند.
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