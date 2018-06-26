  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۵ تیر ۱۳۹۷، ۱۳:۵۶

پیام سلطانی‎فر در پاسخ به پیام‎های دلگرم‎کننده رهبر معظم انقلاب

پیام سلطانی‎فر در پاسخ به پیام‎های دلگرم‎کننده رهبر معظم انقلاب

وزیر ورزش و جوانان در واکنش به پیام‎های رهبر معظم انقلاب که بعد از دیدار تیم ملی فوتبال مقابل اسپانیا و پرتغال ابلاغ شد، پیامی صادر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در پیام مسعود سلطانی فر آمده است: 

جامعه بزرگ ورزش و جوان، جام جهانی را با خاطره خود باوری، غیرت، حمایت وصف ناپذیر مردم و تلاش بزرگ بهترین جوانان این کشور در مسابقاتی به یادماندنی به پایان رساند؛ پایانی که البته سرآغاز رویشی جدید برای موفقیت های آینده ورزش ایران عزیز است.

نگاه بلند و امیدبخش حضرتعالی به حضور ارزشمند و فرهنگی تیم ملی فوتبال ایران در عرصه معتبر و مهم جام جهانی با پیام های ارزشمندتان مانند همیشه موجب قوت قلب و دوچندان شدن انگیزه جوانان کشور برای حضوری مقتدرانه در جمع بهترین های فوتبال جهان شد.

اینجانب به عنوان خادم خانواده بزرگ ورزش و جوانان، مراتب قدردانی و تشکر وافر خود را به نمایندگی از اعضای تیم ملی، کادر فنی و مسئولان فدراسیون فوتبال و مدیران ورزش کشور نسبت به پیام های خاطره انگیز، موثر، امیدبخش و راهگشای رهبر فرزانه انقلاب  تقدیم می دارم.

امیدواریم از دعای خیر و رهنمودهای دلسوزانه حضرتعالی در موفقیت و بالندگی ورزش کشور و پرورش فرزندان ایران اسلامی ، عزیز و سربلند  بیش از پیش بهره مند باشیم.

کد مطلب 4331360
زینب حاجی حسینی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها