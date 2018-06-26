شرکت فراگیر بانوان در کنگره شعر دفاع مقدس

به گزارش خبرنگار مهر در اختتامیه دومین کنگره شعر کتاب دفاع مقدس که عصر امروز، پنجم تیرماه در باغ کتاب تهران برگزار شد، حجت الاسلام محمد زمانی گفت:۴۰ سال از پیروزی انقلاب و ۳۰ سال از پایان جنگ می گذرد، اما محافل و برنامه هایی چون شعر دفاع مقدس به برکت خون شهدا جاری و ساری است.

به گفته دبیر دومین کنگره شعر کتاب دفاع مقدس، آثار بسیار خوبی به نخستین کنگره رسید و بررسی شد. در دومین دوره هم شاعران خوبی شرکت کرده اند و برترین ها کسانی هستند که یا در دوران دفاع مقدس نوجوان بوده اند یا پس از دوره جنگ متولد شده اند اما بر اساس آثار خلق شده بر اساس هشت سال دفاع مقدس چون «دختر شینا»، «گلستان یازدهم» و «راز درخت کاج» به سرودن شعر دفاع مقدس پرداخته اند.

حجت الاسلام زمانی به دو ویژگی دومین کنگره شعر کتاب دفاع مقدس اشاره و بیان کرد: نخستین ویژگی، شرکت فراگیر بانوان شاعر در این کنگره بود تا آنجا که نیمی از شرکت کنندگان، از بانوان بودند. دومین ویژگی، وفاداری به سه کتاب انتخاب شده بود تا آنجا که مطالعه برخی اشعار نشان می داد که شاعر، بارها و بارها این کتاب ها را خوانده است البته این ارتباط در شعرهای کلاسیک، کاملا ملموس و در شعرهای سپید و نیمایی ناملموس تر بود.

پس از آن محمدعلی مجاهدی با اشاره به شیوه برخورد پیامبر(ص) با شاعران گفت: وقتی به صدر اسلام و نحوه کار رسول اکرم با اهل ادب و شعر نگاه می کنیم به نتایج جالبی می رسیم. برای مثال می گویند پیامبر شاعر نبودند در حالی که برخی سروده ها در ادبیات عرب، مسلما به پیامبر تعلق دارد.

این شاعر آئینی در ادامه بیان کرد: پیامبر در بیشتر غزوات خود برای آن که اصحاب و سربازان، روحیه بگیرند، اوزان کوتاهی می سرود که در ادبیات عرب به آن شعر گفته نمی شود چراکه واحد شعر عربی، بیت است نه مصراع. مجاهدی به این که مرتبه ای بالاتر از شهادت وجود ندارد اشاره و بیان کرد: ما باید به من واقعی خود برسیم. شهدای ما مسیری طی کردند که پایانش لقای خداوند بود.

پس از آن رضا اسماعیلی، حمیدرضا برقعی، مرتضی امیری اسفندقه، مصطفی محدثی خراسانی، عباس احمدی و بیگی احمدی به شعرخوانی پرداختند.