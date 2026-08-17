بیماری روانی شدید با کاهش امید به زندگی مرتبط است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، این مطالعه که توسط محققان دانشگاه کوئینزلند استرالیا انجام شده است، دادههای ۲۴ ساله بیمارستانی را که تقریباً ۱۸۰ هزار بیمار را در ایالت کوئینزلند پوشش میدهد، تجزیه و تحلیل کرد و دریافت که افراد مبتلا به بیماری روانی شدید خیلی زودتر به بیماریهای جسمی جدی مبتلا میشوند.
«شان هالستد»، نویسنده اصلی این مطالعه، گفت: «بسیاری از مردم تصور میکنند که امید به زندگی کوتاهتر مرتبط با اسکیزوفرنی یا اختلال دوقطبی عمدتاً به دلیل خودکشی است، اما بخش زیادی از این شکاف در واقع ناشی از بیماریهای جسمی است که بسیاری از آنها قابل پیشگیری یا درمان هستند.»
محققان ۱۱ دسته اصلی از بیماریهای جسمی، از جمله بیماریهای قلبی عروقی، تنفسی، اسکلتی عضلانی، عصبی، عفونی و متابولیک را بررسی کردند و میزان بسیار بالاتری از بیماریهای جسمی را در بین ۳۰۰۰۰ فرد مبتلا به بیماری روانی شدید یافتند که بسیاری از آنها دارای چندین بیماری مزمن بودند.
این مطالعه نشان داد که بیماری روانی شدید بیشترین تأثیر را بر سلامت جسمی در بزرگسالان جوانتر، به ویژه زنان زیر ۲۵ سال که به طور نامتناسبی پیامدهای سلامت جسمی ضعیفتری را تجربه کردهاند، دارد.
محققان گفتند که این ارتباط ممکن است منعکس کننده ترکیبی از عوامل، از جمله ژنتیک، عوارض جانبی دارو، مصرف سیگار و الکل، دسترسی محدود به مراقبتهای بهداشتی و علائم جسمی نادیده گرفته شده در افراد مبتلا به بیماری روانی شدید باشد.
هالستد گفت درمان سریع و نظارت منظم بر سلامت جسمی پس از تشخیص سلامت روان میتواند به کاهش ایجاد بیماریهای مزمن متعدد کمک کند.
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