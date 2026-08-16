برگزاری اربعین رهبر شهید با حضور عوامل «محفل»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برنامه، همزمان با فرارسیدن چهلم حضرت آیت‌الله امام خامنه‌ای، مراسمی با محوریت بزرگداشت مسجد کرامت مشهد مقدس برگزار می‌شود. این مسجد از اماکن مهم در سابقه فعالیت‌های دینی و فرهنگی ایشان در دوران حضورشان در مشهد به شمار می‌رود.

این محفل، در حقیقت پیوندی میان ۲ مناسبت شکل می‌دهد؛ از یک سو مراسم چهلم و گرامیداشت یاد و خاطره حضرت آیت‌الله امام خامنه‌ای و از سوی دیگر بزرگداشت مسجد کرامت، مکانی که سال‌ها پیش محل فعالیت‌های دینی ایشان و برگزاری برنامه‌های مذهبی بوده است.

این مراسم با حضور عوامل برنامه قرآنی «محفل» برگزار خواهد شد و رسالت بوذری مجری برنامه «محفل»، حامد شاکرنژاد، احمد ابوالقاسمی، حجت‌الاسلام سیدکاظم روح‌بخش و حجت‌الاسلام محمدباقر طباطبایی‌نژاد از میزبانان برنامه «محفل» در این مراسم حضور خواهند داشت.

این ویژه‌برنامه روز دوشنبه ۲۶ مرداد، ساعت ۱۹ در میدان شهدای مشهد مقدس برگزار می‌شود.

حضور چهره‌های شناخته‌شده قرآنی و عوامل برنامه «محفل» در این مراسم، بر وجه قرآنی و فرهنگی این بزرگداشت تأکید دارد؛ محفلـی که در آن یاد و خاطره آیت‌الله خامنه‌ای با مسجد کرامت، یکی از نقاط مهم فعالیت‌های دینی ایشان در مشهد، پیوند می‌خورد.