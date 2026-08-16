حامد همایون مهمان تازه «درجام» شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برنامه، در ادامه تولید و انتشار قسمتهای جدید «درجام»، حامد همایون بهعنوان تازهترین مهمان این برنامه مقابل دوربین می رود که امشب ۲۵ مرداد ساعت ۲۰ پخش می شود.
«درجام» به تهیهکنندگی، کارگردانی و طراحی سجاد شاهحاتمی پس از همراهی مخاطبان در جریان رقابتهای جامجهانی ۲۰۲۶، اکنون با حفظ حالوهوای ورزشی و سرگرمکننده خود، میزبان چهرههای مختلف در قسمتهای تازه است.
اجرای «درجام» را مهیار حسن بر عهده دارد و این برنامه با نگاهی طنزآمیز، به سوژههای روز فوتبال، اتفاقات و حاشیههای دنیای ورزش میپردازد.
سایر عوامل «درجام» عبارتند از دستیار اول کارگردان: حمیدرضا غفارزاده، کارگردان صحنه و مدیر فیلمبرداری: محمد مستفید، سرپرست نویسندگان: سپیده امینی، نویسندگان: مهیار محسنی کیاسری و هدی ایزدی، تهیهکننده اجرایی: آریان گلصورت، مجری طرح: کانون تبلیغات نماهنگی، مدیر تولید: سعید فرجی، مدیر صحنه: امید مرادی، طراحی گرافیک: مازیار علییاری، ساخت تیزر: آرمان مهدیزاده، عکاس: امید صالحی، مدیریت فنی: مجید نورمحمدبیگ، تصویربرداران: علی گلکار، وحیدرضا اندیش، مجتبی فروزان و حمید شریعتی، گروه تدوین و AI: سارا معلم، نیکتا نعمتاللهی و مسیح عاشورزاده، مدیریت پخش آنلاین: آرش عباسی و مشاور رسانهای: تبسم کشاورز.
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