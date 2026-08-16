  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۲۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۵۷

حامد همایون مهمان تازه «درجام» شد

حامد همایون مهمان تازه «درجام» شد

حامد همایون خواننده موسیقی پاپ در تازه‌ترین قسمت برنامه «درجام» مقابل دوربین می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برنامه، در ادامه تولید و انتشار قسمت‌های جدید «درجام»، حامد همایون به‌عنوان تازه‌ترین مهمان این برنامه مقابل دوربین می رود که امشب ۲۵ مرداد ساعت ۲۰ پخش می شود.

«درجام» به تهیه‌کنندگی، کارگردانی و طراحی سجاد شاه‌حاتمی پس از همراهی مخاطبان در جریان رقابت‌های جام‌جهانی ۲۰۲۶، اکنون با حفظ حال‌وهوای ورزشی و سرگرم‌کننده خود، میزبان چهره‌های مختلف در قسمت‌های تازه است.

اجرای «درجام» را مهیار حسن بر عهده دارد و این برنامه با نگاهی طنزآمیز، به سوژه‌های روز فوتبال، اتفاقات و حاشیه‌های دنیای ورزش می‌پردازد.

سایر عوامل «درجام» عبارتند از دستیار اول کارگردان: حمیدرضا غفارزاده، کارگردان صحنه و مدیر فیلمبرداری: محمد مستفید، سرپرست نویسندگان: سپیده امینی، نویسندگان: مهیار محسنی کیاسری و هدی ایزدی، تهیه‌کننده اجرایی: آریان گل‌صورت، مجری طرح: کانون تبلیغات نماهنگی، مدیر تولید: سعید فرجی، مدیر صحنه: امید مرادی، طراحی گرافیک: مازیار علی‌یاری، ساخت تیزر: آرمان مهدی‌زاده، عکاس: امید صالحی، مدیریت فنی: مجید نورمحمدبیگ، تصویربرداران: علی گلکار، وحیدرضا اندیش، مجتبی فروزان و حمید شریعتی، گروه تدوین و AI: سارا معلم، نیکتا نعمت‌اللهی و مسیح عاشورزاده، مدیریت پخش آنلاین: آرش عباسی و مشاور رسانه‌ای: تبسم کشاورز.

کد مطلب 6918470
عطیه موذن

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه