۱۳ تیر ۱۳۹۷، ۸:۲۶

رضا قهرمانی در گفتگو با مهر:

ساخت «دیوانگی» منتفی شد/ بودجه نداشتیم

رضا قهرمانی کارگردان سینما اعلام کرد که به دلیل نداشتن بودجه ساخت فیلم سینمایی «دیوانگی» که درباره اختلاس و مسایل اقتصادی بود، منتفی شد.

رضا قهرمانی کارگردان سینما در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جدیدترین فعالیت های خود گفت: چندی پیش پروانه ساخت فیلم سینمایی «دیوانگی» به تهیه کنندگی حسن شکوهی را دریافت کرده بودیم اما به دلیل اینکه نتوانستیم بودجه مورد نیاز را تامین کنیم، ساخت این فیلم منتفی شد. حسن شکوهی به عنوان تهیه کننده تلاش زیادی برای جذب سرمایه کرد اما این بودجه فراهم نشد.

وی افزود: هرچند حسن شکوهی می گوید که باز هم می شود این فیلم را ساخت اما من خودم دیگر امیدی ندارم ضمن اینکه ما بعد از عید پروانه ساخت این فیلم را تمدید کردیم اما باز هم به دلیل نداشتن بودجه نتوانستیم «دیوانگی» را بسازیم از همین رو برای ساخت آن باید مجدد مراحل دریافت پروانه ساخت را سپری کنیم.

قهرمانی با بیان اینکه «دیوانگی» فیلمی درباره اختلاس، کلاهبرداری و فسادهای اقتصادی کشور در سطح مقامات پایین کشور بود، عنوان کرد: با توجه به اینکه من خودم را درگیر مسایل مالی نمی کنم با نهادها و ارگان ها برای دریافت بودجه صحبتی نکردم و به نظرم این کار مربوط به تهیه کننده می شود و البته معتقدم حسن شکوهی تلاش خود را کرد.

وی در پایان بیان کرد: در حال حاضر نیز مشغول بررسی چند اثر هستم که هنوز ساخت آنها به قطعیت نرسیده است.

کد خبر 4336469
زهرا منصوری

