«دیوانگی» به اختلاس و فساد اقتصادی می پردازد/ فیلمبرداری از اسفند

رضا قهرمانی کارگردان سینما در گفتگو با خبرنگار مهر درباره زمان تولید فیلم سینمایی «دیوانگی» به تهیه کنندگی حسن شکوهی گفت: پیش تولید این اثر سینمایی بعد از برگزاری سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر آغاز می شود و سپس ما آن را اوایل اسفندماه کلید می زنیم. به همین دلیل ما تاکنون با کسی برای حضور در این اثر قرارداد نبسته ایم. البته این را هم باید بگویم که ما یکبار پیشتر برای «دیوانگی» پروانه ساخت دریافت کرده بودیم اما این پروانه سوخت و ما یکبار دیگر آن را تمدید کردیم و قرار است بر اساس این پروانه ساخت جدید کار کنیم.

وی افزود: بخش هایی از «دیوانگی» در تهران و بخشی در شمال کشور فیلمبرداری می شود درباره داستان آن هم باید بگویم که این فیلم درباره اختلاس و کلاهبرداری است، در واقع این فیلم درباره فسادهای اقتصادی کشور ولی در سطح مقامات پایین کشور است.

قهرمانی بیان کرد: با توجه به اینکه این موضوع یکی از موضوعات اصلی و مهم کشور است، وظیفه خودمان دانستیم که به آن بپردازیم، بنابراین به نظر من باید به ساخت این اثر کمک شود.

این کارگردان اظهار کرد: با توجه به اینکه «دیوانگی» یک اثر حادثه ای است و فیلمبرداری آن در فضاهای مختلف در تهران و شمال کشور انجام می شود، ضبط ما ۲ ماه طول می کشد. ذکر این نکته هم مهم است که بگویم با توجه به اینکه حسن شکوهی تهیه کننده این اثر تجربه بازیگری دارد، به احتمال زیاد یکی از نقش ها را او بازی کند، این فیلم ۷ بازیگر اصلی دارد اما به این صورت نیست که کسی ایفاگر نقش اول باشد چون به گونه ای داستان را همه بازیگران پیش می برند.

وی ادامه داد: «دیوانگی» داستان پسری به نام اشکان است که در تقابل با همسر مادرش است، همسر مادرش کلاهبرداری است که قصد دارد مبلغ کلانی را به عنوان وام بگیرد و سپس این پول را از کشور خارج کند و ... .

قهرمانی در پایان با اشاره به همکاری اش با حسن شکوهی بیان کرد: ما پیشتر در چند تله با یکدیگر همکاری داشتیم و حدود ۲ سال است که قصد ساخت این فیلم را داریم، ما ابتدا فیلمنامه دیگری را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارایه داده بودیم اما سپس تصمیم به ساخت این اثر گرفتیم. با توجه به اینکه ساخت «دیوانگی» هزینه زیادی دارد ما در حال حاضر به دنبال سرمایه گذار هستیم و امیدوارم زودتر موفق به پیدا کردن سرمایه گذار شویم.