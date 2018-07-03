روز دختر؛ زمانی برای هویت بخشی و نشاط ملی

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه اطلاع رسانی معاونت امور زنان و خانواده؛ از جمله این برنامه ها جشنواره دختران ایران زمین است که از ۲۴ تا ۲۶ تیرماه به مدت سه روز در باغ کتاب تهران برگزار میشود.
هادی بهرامی مجری این جشنواره گفت: وزارت ارشاد، دانشگاه الزهرا، سازمان فنی و حرفهای، بهزیستی، وزارت آموزش و پرورش، شهرداری، دانشگاه تهران و... با معاونت امور زنان در برگزاری همایش همکاری خواهند کرد.
بهرامی تصریح کرد: بخشهای کارگاهی برای کودکان و نوجوانان، آسیب شناسی مسایل دختران در قالب نشستهای تخصصی از برنامههای این جشنواره است و در مراسم اختتامیه از دختران موفق و فعال در عرصههای هنری، ورزشی، کارآفرینی و... تقدیر میشود.
وی افزود: این جشنواره شامل دو بخش جشنوارهای و غرفهای است که همه سازمانهای متولی در آن حضور خواهند داشت، در این بخشها مشکلات و آسیبهای اجتماعی دختران مطرح و مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
همچنین برگزاری جشنواره، نمایشگاه و فروشگاه لباس ایرانی در کرج مرکز استان البرز صورت خواهد گرفت که در این مورد محمدرضا بورنگ، دبیر اجرایی این جشنواره گفت: این نمایشگاه از ۲۱ الی ۳۰ تیرماه به مدت ده روز در ایام ولادت حضرت معصومه(س) و روز ملی دختر اجرا میشود و حدود ۱۵۰۰ دختر برگزیده استان البرز در این مراسم حضور خواهند داشت.
بورنگ تصریح کرد: این جشنواره با حضور دکتر معصومه ابتکار، مقامات استانداری البرز و تعدادی از نمایندگان مجلس آغاز به کار میکند. نمایشگاه لباس اقوام نمایشگاهی ملی و استانی است که قرار است در جهت حمایت از لباسهای اقوام، سنتی و مدرن ایرانی باشد.
وی ادامه داد: این جشنواره به همت معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و همکاری استانداری البرز برگزار میشود و در حاشیه این مراسم برنامههای مختلفی مانند تقدیر از دختران برگزیده، دختران خانوادههای شهدا، دختران قهرمان در حوزههای ورزشی و علمی و... بعمل خواهد آمد.
بورنگ در پایان تاکید کرد: در این جشنواره از کارآفرینان زن تقدیر خواهد شد.
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