۶۵۰۰ تن گندم از کشاورزان گرمساری خریداری شد

به گزارش خبرنگار مهر، جواد لجران پور صبح چهارشنبه در نشست بررسی نتایج خرید تضمینی گندم به میزبانی تعاون روستایی گرمسار، ضمن بیان اینکه خرید گندم از ۱۲ خردادماه در گرمسار آغازشده و تا روز گذشته ادامه داشت، تأکید کرد: خرید تضمینی گندم در دو مرکز خرید تعاونی روستایی کرونان و کوشک گرمسار صور میگرفت و کشاورزان گندمهایشان را به این دو محل تحویل میدادند.
وی بابیان اینکه یک هزار و ۳۰۰ تومان قیمت هر کیلوگرم گندم خریداریشده از کشاورزان است، افزود: شش هزار و ۵۰۰ تن گندم تحویل دو مرکز مذکور در گرمسار شده و باوجود تمام شدن مهلت قانونی خرید گندم در این شهرستان، همچنان خرید تضمینی گندم در منطقه ایوان کی ادامه دارد.
پرداخت ۵۰درصدی طلب کشاورزان
معاون اداره تعاون روستایی شهرستان گرمسار بابیان اینکه خرید گندم در ایوان کی نیز تا پایان هفته به اتمام میرسد، گفت: تقریباً هفت هزار تن گندم در این منطقه خریداریشده است.
لجران پور همچنین درباره پرداخت بهای گندم خریداریشده توسط دولت از کشاورزان، توضیح داد: تاکنون ۵۰ درصد مبلغ پرداختی کشاورزان بهحساب آنها واریزشده است.
۳۱ مرکز خرید گندم برای ارائه خدمات به گندم کاران و بهرهبرداران بخش کشاورزی در سراسر استان سمنان وجود دارد که بهتناوب اقلیم هر شهرستان و زمان برداشت گندم، بهنوبت محصولات کشاورزان را خریداری میکنند.
سیکل کاری مراکز خرید تضمینی گندم در استان سمنان از غرب آغاز و به میامی ختم میشود و پیش بینی شده ۱۱۲ هزار تن گندم تولید شود که از این میزان ۱۰۲ هزار تن خرید تضمینی میشود.
