پیش بینی خرید ۷۵ هزار تن گندم تضمینی در استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرحیم تحصیلی بعد از ظهر دوشنبه در بازدید از مرکز خرید گندم تضمینی گرمسار بیانکرد: با توجه به شرایط اقلیمی مناسب و بارشهای مطلوب، پیشبینی میشود امسال حدود ۷۵ هزار تن گندم در سطح استان خریداری شود.
وی با بیان اینکه ۳۲ مرکز خرید جهت رفاه حال کشاورزان در سراسر استان تجهیز شده است، تصریح کرد: شهرستانهای گرمسار و آرادان به عنوان «پیشانی خرید» استان شناخته میشوند و عملیات برداشت و تحویل گندم از این مناطق آغاز شده است.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان سمنان در خصوص قیمت و نحوه پرداخت وجوه گفت: بر اساس مصوبه شورای قیمتگذاری دولت، نرخ خرید تضمینی گندم به ازای هر کیلوگرم ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده است. این قیمت بر اساس افت پایه سه درصد مفید و یک درصد غیرمفید محاسبه میگردد.
تحصیلی خاطرنشان کرد: تمامی مطالبات کشاورزان در سنوات گذشته بهطور کامل تسویه شده است و برای سال جاری نیز به محض تأمین اعتبار، وجوه مربوطه توسط بانک عامل به حساب کشاورزان واریز خواهد شد تا دغدغهای در این زمینه وجود نداشته باشد.
علی همتی فرماندار شهرستان گرمسار نیز در این بازدید گفت: با توجه به برآورد تولید ۱۳ هزار تنی در شهرستان، پیشبینی میشود ۱۰ هزار و ۵۰۰ تن گندم در سه مرکز فعال در گرمسار و ایوانکی از کشاورزان خریداری شود.
