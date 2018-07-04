اعتراض به مدیردولتی که سر صبحانه امضای ۲۱۷ نماینده را گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی محسن کوهکن عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی گفت: متوجه نیستم که چرا یک مدیر دولتی سر صبحانه یا ناهار باید نامه‌ای را به امضای ۲۱۷ نماینده مجلس برساند که به طور مثال از سفر یک وزیر به فلان اجلاس قدردانی شود؛ آیا این موضوع در شأن مجلس است؟ بنابراین از مجلس می‌خواهم جلوی امضا گرفتن دستگاه‌های دولتی از نمایندگان برای قدردانی از وزارتخانه‌ها را بگیرد.

نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اینکه یک نماینده مجلس تشخیص بدهد نامه‌ای را امضا کند یا خیر، اشکالی ندارد اما اینکه یک مدیرکل سر صبحانه نامه‌ای بیاورد که به طور مثال از سفر وزیر نفت قدردانی کند در شأن ما نیست.

وی ادامه داد: قانونی در خصوص جلوگیری از اخلال در نظم اقتصادی وجود دارد که در صورت اخلال در نظم اقتصادی حتی می‌توان مجازات اعدام را بر اساس بررسی‌ها برای مجرمان اعمال کرد. کسانی که قلیل و انگشت‌شمار هستند با ۱۰۰ الی۵۰۰ میلیارد تومان پول ارز خریداری کردند اما تاکنون هیچ ارزی مبادله نشده و به وسیله تلفن بین خود رد و بدل کردند. خبر افزایش قیمت‌ها را در فضای مجازی مطرح کردند و برای مردم و بازار ایجاد التهاب کردند؛ بنابراین اگر اقدام اشخاص مذکور اخلال در نظم اقتصادی نیست پس چه اقدامی را اخلال در نظم اقتصادی محسوب می‌کنید؟

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: وزارت اطلاعات و دستگاه قضایی بدانند که مردم خوشحال خواهند شد که تعداد قلیلی از افراد مذکور و مجرمان را کنار دیوار بگذارید، بی‌اعتمادی آنها را به اعتماد تبدیل می‌کند. این را بگذارید در کنار فضای مسموم و هجمه‌ای که آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها به خصوص در فضای مجازی راه انداخته‌اند و می‌خواهند نظام جمهوری اسلامی را به عنوان یک نظام بی‌اقتدار معرفی کنند و در پایان از سپاه پاسداران به خصوص اقدامات قرارگاه خاتم الانبیاء (ص) که همیشه در مشکلات به داد مردم رسیده و در پروژه آبرسانی آب آشامیدنی خوزستان نیز تسریع کرده است، تشکر می‌کنم