بازار صادرات غیرنفتی نباید از دست برود

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی ظهر امروز(چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیات دولت و در جمع خبرنگاران، پیرامون واردات برخی اقلام با ارز ۴۲۰۰ تومانی اظهار داشت: قرار نیست بگوییم مثل همه جای دنیا دستور اداری می‌دهیم. بانک مرکزی باید این موضوع را بررسی و اعلام کند. اعطای دلار ۴۲۰۰ تومانی برای صادرکنندگانی که عمدتا مالکیت آنها در اختیار دولت نیست، حالت تشویقی دارد.

وی افزود: اقلامی مانند پتروشیمی خوراک اولیه‌اش از نفت است و سهام‌دار عمده آن هم دولت است اما میزان ارز اقلام دیگر باید برگردد و گروه دوم را تعیین کند.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: بخش دیگری که حدود ۲۰ درصد صادرات غیرنفتی ما را تشکیل می‌دهند بازراهایشان نباید از دست برود و باید بگذاریم کار راه بیفتد.

کرباسیان پیرامون شروع به کار بازار ثانویه ارز گفت: مطابق دستور آقای جهانگیری به وزیر صنعت و بانک مرکزی، بازار ثانویه از امروز ایجاد می‌شود. برای جزئیات آن باید صبر کنیم.

وی در پایان گفت: اوراق ریالی هم بزودی صادر خواهد شد.