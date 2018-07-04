۱۳ تیر ۱۳۹۷، ۱۵:۵۴

نامه یک واردکننده بزرگ خودرو به سیف؛

ناچار بودیم ارز دولتی بگیریم/ آماده‌ایم همه آن را پس بدهیم

نماینده فروش یکی از شرکتهای خودروساز خارجی در نامه ای به رئیس کل بانک مرکزی گفت که این شرکت آمادگی دارد ارز دولتی تخصیص یافته را به دولت بازگرداند.

به گزارش خبرنگار مهر، این شرکت واردکننده در نامه ای به ولی الله سیف ، رییس کل بانک مرکزی ، با گلایه از نحوه انتشار لیست واردکنندگان خودرو دریافت کننده ارز دولتی، نوشته است: این شرکت از سال ۱۳۹۱ تمام ثبت سفارش های خود را از محل ارز متقاضی انجام می داده است اما از تاریخ ۲۱ فروردین ماه امسال، با بخشنامه جدید ارزی دولت، حسب الزام خرید ارز از سامانه نیما و سیستم بانکی، ناگزیر به دریافت ارز دولتی شده است. 

در این نامه با اشاره به اینکه میزان ارز دولتی تخصیص یافته طی ماههای اخیر، درصد بسیار ناچیزی از نیازهای ارزی این شرکت را تامین کرده است، آمده است: ارز تخصیص یافته تنها ۲ درصد از کل ارز موردنیاز این شرکت در چهارماهه اول امسال بوده است. 

در ادامه آمده است: این شرکت آماده است ضمن برگشت ارز تخصیص داده شده فوق به سیستم بانکی از طریق بدون انتقال ارز، نسبت به تامین کامل ارز مورد نیاز خود از بازار ثانویه اقدام کند. 

این شرکت که براساس لیست بانک مرکزی، یک میلیون و ۲۰۰ هزار یورو ارز دولتی طی ماههای اخیر دریافت کرده است.  

فرشته رفیعی

    نظرات

    • سعید IR ۲۱:۳۰ - ۱۳۹۷/۰۴/۱۳
      چقدد زرنگ پولو باهاش کار کرده سود فروششو کرده حالا میخواد الان همون مقدارو پس بده نه بابا یکی هم بیاد به من چند صد میلیاردی بده باهاش کار کنم و سود کنم بعد همون پولی رو که گرفتمو پس بدم وام بلاعوض...

