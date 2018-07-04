تبادل دانشجو با ۱۰ دانشگاه برتر جهان

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحمید علیزاده پیش از ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه و مطبوعات استان اصفهان اظهار داشت: در ماه جاری در مقوله برگزاری آیین‌های دانش آموختگان خارجی تحت نظارت وزارت علوم، تحقیقات و فناوی در دانشگاه‌های تهران، فردوسی مشهد و اصفهان برنامه‌هایی داریم که بیشترین تمرکز این برنامه‌ها در دانشگاه اصفهان است.

وی با اعلام خبر برگزاری شانزدهمین آیین دانش آموختگان خارجی و یازدهمین دوره جشنواره فرهنگ ملل در اصفهان در میدان نقش‌جهان اصفهان ابراز داشت: سال گذشته این آیین در تبریز برگزار شد که استقبال خوبی از مردم شاهد بودیم.

مدیرکل امور دانشجویان غیر ایرانی وزارت علوم با بیان اینکه ۲۱۰ دانش آموخته خارجی امسال در این آیین شرکت می‌کنند، بیان داشت: در سطح کشور نیز بالغ بر ۵۰۰ دانش آموخته خارجی فارغ التحصیل می شوند که از ۱۱ دانشگاه و بیش از ۱۵ ملیت در سطح کشور گرد می‌آیند.

۳۴ هزار دانشجوی خارجی در کشور ایران تحصیل می‌کنند

وی ادامه داد: امروز شاهد حضور بیش از ۲۷ هزار دانشجوی خارجی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی هستیم و با احتساب دانشجویان دانشگاه آزاد و علوم پزشکی ۳۴ هزار دانشجوی خارجی را تشکیل می دهد.

علیزاده با بیان اینکه این فعالیت‌ها در راستای بخشی از برنامه ششم توسعه است، گفت: آموزش عالی ایران مکلف شده است در انتهای برنامه تعداد دانشجویان خارجی را به ۷۵ هزار دانشجو برساند که برای هر سال نرخ رشد تعریف شده است.

شکوفایی اقتصاد غیرنفتی در گرو توجه به اقتصاد آموزش عالی است

وی با بیان اینکه تمام برنامه‌ها در راستای تحقق هدف اصلی که در برنامه ششم توسعه و سند چشم انداز توصیه شده است، ابراز داشت: مسیرهای شکوفایی اقتصاد ما مبتنی بر اقتصاد غیرنفتی در گرو شکوفایی اقتصاد آموزش عالی است که از مسیر جذب و پذیرش دانشجوی خارجی عبور می کند.

مدیرکل امور دانشجویان غیر ایرانی وزارت علوم با بیان اینکه این موضوع هدف کلی دیگری را نیز برآورده می کند که گسترش فرهنگ ناب ایرانی است، تاکید کرد: ایران با گنجینه‌ای از انسان‌های متخصص و توانمند می‌تواند شعار جدیدی را بر شعار معروف علم بهتر است یا ثروت اضافه کند.

ضرورت تدوین سند راهبردی مناسب در دانشگاه

وی اضافه کرد: در این راستا از علم ثروت ساز می‌توان صحبت کرد و این انتظار از جامعه عالی کشور می‌رود که با تدوین سند راهبردی مناسب در دانشگاه و هدف گذاری بین المللی ساختن آموزش عالی، در جذب دانشجویان خارجی تلاش و در در راستای تحقق علم ثروت ساز فعالیت کنند.

طرح جامع سامان دهی امور دانشجویان خارجی در اصفهان در حال تدوین است

علیزاده تاکید کرد: طرح جامع سامان دهی امور دانشجویان خارجی در اصفهان در حال تدوین است تا به طور کامل از شرایط و تمام وارد مرتبط با آموزش، اسکان، ورود، خروج و خدمات را از یک کارشناس و دفتر اداری دریافت کنند.

وی با بیان اینکه عمده مشکلات دانشجویان خارجی پیش و بعد از ورود در دو بخش خلاصه می شود، ابراز داشت: معمولا اطلاعات کاملی برای آشنایی با شرایط تحصیلی پیش از ورود به کشور در اختیار دانشجوی خارجی نیست و اطلاعات اندکی از پتانسیل غنی آموزش عالی در کشور را دارد.

مدیرکل امور دانشجویان غیر ایرانی وزارت علوم اضافه کرد: رسیدن به این امر می‌طلبد با عزم همگانی دانشجویان و مدیران در مقوله بروزرسانی وتجهیز پرتال دانشگاه‌ها و تعبیه اطلاعات مورد نیاز دانشجو به زبان بین المللی، حرکت و در راستای ایجاد و فراهم ساختن این امکان که دانشجوی خارجی از مسیر فضای مجازی موجود به اطلاعات مورد نیاز دست پیدا کند، حرکت کنیم.

با ۱۰ دانشگاه برتر براساس ضوابط و مقرراتی به تبادل دانشجو می‌پردازیم

وی با بیان اینکه با ۱۰ دانشگاه برتر بر اساس ضوابط و مقرراتی به تبادل دانشجو می‌پردازیم، ابراز داشت: امیدواریم دانشگاه اصفهان به عنوان یک دانشگاه ویژه با پتانسیل‌های بسیار خاص در کشور و منطقه به این امر بیشتر توجه کند.

علیزاده با بیان اینکه دو ضریب در این ارتباط مشخص کردیم که در شاخص های ارزیابی بین المللی بودن دانشگاه ها تاثیر دارد، بیان داشت: از جمله این موارد نسبت دانشجوی بین المللی به ملی است.

وی اضافه کرد: فاکتور دیگر که به توانایی دانشگاه برمی‌گردد این است که در نسبت تعداد دانشجوی بین المللی شهریه پرداز به دانشجوی بین الملیل بورسیه جمهوری اسلامی باید دقت شود.

۲۱ هزار دانشجوی خارجی شهریه ای در دانشگاه‌های زیرمجموعه وزارت علوم داریم

مدیرکل امور دانشجویان غیر ایرانی وزارت علوم با بیان اینکه شش هزار دانشجوی بورسیه‌ای و ۲۱ هزار شهریه ای در دانشگاه‌های زیرمجموعه وزارت علوم داریم، ابراز داشت: نماد و پیام صلح به جهان با برگزاری این برنامه که در عین اقتدار میزبان افرادی از سرتاسر جهان است و به فرهنگ آیین و پرچم آنها احترام می گذارد و این به یقین تصویری زیبا در جهان را به نمایش می‌گذارد.