۱۳ تیر ۱۳۹۷، ۱۷:۵۴

معاون مدیرکل فرهنگ و ارشاد استان تهران:

راه یابی بیش از ۳۰۰ اثر به سومین جشنواره آواها و نواهای رضوی

تهران- معاون هنری و سینمایی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران گفت: بیش از ۳۰۰ اثر به مرحله داوری سومین جشنواره آواها و نواهای رضوی استان تهران راه یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین اسماعیلی در این باره گفت: با اعلام پایان مهلت ارسال آثار سومین جشنواره آواها و نواهای رضوی استان تهران بیش از ۳۰۰ اثر موسیقایی به دبیرخانه جشنواره ارسال شد.

معاون هنری و سینمایی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران ادامه داد: این تعداد آثار با توجه به برگزاری دو دوره گذشته ی این جشنواره و استقبال چشمگیر هنرمندان حوزه موسیقی و  همچنین تمدید ۵ روزه دریافت آثار نشان دهنده ارادت و علاقه مندی هنرمندان به ساحت  نورانی  حضرت علی بن موسی الرضا (ع) و فعالیت در حوزه ی رضوی است.

دبیر اجرایی سومین جشنواره آواها و نواهای رضوی اضافه کرد: آثار دریافتی این دوره از جشنواره در ۲ بخش رقابتی شامل آهنگسازی ،تنظیم و ساخت ملودی و بخش غیر رقابتی شامل موسیقی ردیف دستگاهی ،کرال و آکاپلا،موسیقی اقوام و نواحی مختلف ایران، مرور آثار و موسیقی ملل است، که بیشترین حضور هنرمندان در بخش غیر رقابتی و در حوزه موسیقی اقوام و نواحی ایران به ثبت رسیده است.

اسماعیلی ابراز امیدواری کرد: سومین جشنواره آواها و نواهای رضوی با توجه  به رشد قابل توجه و دریافت این تعداد آثار و همچنین برگزاری موفق آن در دو دوره گذشته، از مقبولیت خاصی در این دوره برخوردار است و ما امیدواریم تا با عنایات و توجهات ثامن الحجج حضرت علی بن موسی الرضا(ع) در راه نیل به اهداف این جشنواره که همانا ترویج،ترغیب و گسترش فرهنگ منور رضوی است بیش از پیش گام برداریم.

گفتنی است سومین جشنواره آواها و نواهای رضوی در دهه ی کرامت و همزمان با میلاد مسعود امام هشتم حضرت رضا (ع) در سطح استان تهران برگزار خواهد شد

