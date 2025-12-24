به گزارش خبرگزاری مهر، عادل شهرزاد در تشریح مصوبات و مباحث مطرحشده در جلسه کارگروه تنظیم بازار استان اظهار کرد: با وجود بارندگیهای اخیر و افزایش تقاضا، بهواسطه هماهنگی و همکاری مناسب دستگاههای اجرایی و اقتصادی، هیچگونه اختلالی در تأمین کالاهای اساسی استان ایجاد نشد.
وی افزود: در این جلسه از عملکرد دستگاههایی از جمله سازمان جهاد کشاورزی، شرکت غله، سازمان صمت، اداره کل پشتیبانی امور دام، اتاق اصناف، اتحادیه نانوایان و سایر بخشهای دخیل در تأمین و نظارت بر شبکه توزیع کالا تقدیر شد؛ چرا که با پیشبینیها و ذخیرهسازیهای انجامشده، شبکه توزیع توانست نیاز شهروندان را بهموقع تأمین کند.
شهرزاد با اشاره به موضوع تأمین آرد نانواییها گفت: با توجه به ورود کارگران فصلی به استان در فصل فعالیتهای کشاورزی و افزایش مصرف، هماهنگیهای لازم برای تأمین آرد فوقالعاده انجام و دستورات لازم صادر شد تا نانواییها با کمبود مواجه نشوند.
معاون اقتصادی استاندار هرمزگان در ادامه، حذف واسطهها و عرضه مستقیم کالاهای اساسی را از سیاستهای مهم دولت چهاردهم عنوان کرد و افزود: وزارت جهاد کشاورزی برای سال ۱۴۰۴ راهاندازی بازارچههای عرضه مستقیم کالا تحت عنوان «روستا بازار» را در دستور کار دارد که استان هرمزگان نیز سهم مشخصی از این طرح خواهد داشت. بر اساس برنامهریزیها، تا پایان سال ۴ تا ۵ مرکز عرضه مستقیم کالا در استان راهاندازی میشود؛ هرچند هماکنون نیز ۱۶ مرکز فعال در سطح مرکز استان و شهرستانها وجود دارد.
وی درباره تأمین میوه شب عید نیز گفت: سیب مورد نیاز استان خریداری و در سردخانهها ذخیره شده و خرید پرتقال نیز طی روزهای آینده انجام خواهد شد. همچنین تأمین خرما برای ماه مبارک رمضان، که از ابتدای اسفندماه آغاز میشود، در کارگروه تنظیم بازار بررسی و برنامهریزی لازم برای خرید و توزیع آن انجام شده است.
شهرزاد یکی دیگر از محورهای جلسه را بررسی تصویبنامه هیئت دولت درباره استفاده از رویههای تجاری و ملوانی برای تأمین کالاهای اساسی دانست و تصریح کرد: در این زمینه، درخواستهای تجار دروناستانی و بروناستانی بررسی و مصوبات مناسبی درباره حجم و نوع کالاهای قابل واردات اتخاذ شد.
وی در پایان با تأکید بر افزایش نظارتها گفت: با توجه به در پیش بودن ایام پایانی سال، ماه مبارک رمضان و افزایش ورود مسافران و فعالیتهای اقتصادی، مقرر شد جلسات کارگروه تنظیم بازار بهصورت هفتگی برگزار شود تا ضمن نظارت بر مصوبات قبلی، تصمیمات لازم بهموقع اتخاذ شود. با این هماهنگیها، مشکلی در تأمین و توزیع کالاهای اساسی برای شهروندان استان نخواهیم داشت.
