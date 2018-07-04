دشمن از ایران متحد و منسجم هراس دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی قاسمی عصر چهارشنبه در بازدید از پروژه های عمرانی قرارگاه پیشرفت و آبادانی دهستان قهستان شهرستان درمیان با اشاره به ۱۲خرداد که یادآور حمله ناوگان آمریکای جنایتکار به هواپیمای مسافربری جمهوری اسلامی در سال ۱۳۶۷است گفت: از ۶تا ۱۲تیر ماه هفته حقوق بشر آمریکایی نامگذاری شده است.

وی تصریح کرد: مسئله حقوق بشر مسئله ای است که مستکبران از آن سواستفاده کرده اند برای اینکه بتوانند در همه امور دخالت کنند.

وی ادامه داد: قانونی به نام حقوق بشر وضع کرده اند که با توجه به این قانون مستضعفان روز به روزضعیف تر و مستکبران روز به روز ظلم آنها نسبت به مظلومان بیشتر شده است.

فرمانده سپاه انصار الرضا(ع) خراسان جنوبی افزود: کشتار بیش از دو هزار کودک مظلوم در یمن و به خاک و خون کشیدن آنها و هزاران مشکل دیگری که امروز برای کشورها توسط مستکبران به وجود آمده نشان از حقوق بشری دارد که آمریکا آن را وضع کرده است.

سردار قاسمی بیان داشت: مسئله حقوق بشر امروز دست مایه ای برای مکیدن خون مردم بیگناه و مظلوم شده است.

وی با بیان اینکه متهم ردیف اول از نظر مستکبران ایران است، گفت:جرم ما دفاع از مظلوم و بیان حق است و به همین دلیل حربه نظامی، امنیتی وسیاسی، تحریم و جنگ روانی و اقتصادی آماده است که ما را به زانو در آورد اما با عزم و اراده ملت ایران موفق نخواهند شد.

سردار قاسمی گفت: قرارگاه پیشرفت و آبادانی که چند سال است به دستور رهبر معظم انقلاب تشکیل شده است در رفع محرومیت و محرومیت زدایی درمناطق محروم و مرزی کار خود را ادامه می دهد.

وی افزود: تاکنون این قرارگاه در مناطقی از استان اقدامات خوبی انجام داده و در این زمینه همکاری خود مردم نیز بسیار موثر بوده است.

وی افزود: از سوی قرارگاه پیشرفت و آبادانی قنات روستای آویشک شهرستان درمیان را با هزینه ۳۵ میلیون تومان احیا شده و ۳۳خانوار با ۱۲۶نفر جمعیت از مزایای آن بهره مند شده اند.

فرمانده سپاه انصار الرضا(ع) با بیان اینکه رسالت بسیج و قرارگاه پیشرفت و آبادانی بسیج محرومیت زدایی است، گفت: یکی از اهداف این قرارگاه رسیدن به اقتصاد مقاومتی است که خواست رهبر انقلاب بوده و برای رسیدن به این امر باید به معنای واقعی کار و تلاش صورت گیرد.

سردار قاسمی عنوان کرد: کشور ما در حال حاضر در جنگ فرهنگی، روانی و اقتصادی است و بیشترین آسیبی که متوجه ما است از جنگ اقتصادی و تحریم است براین اساس ما باید تلاش کنیم که به خود کفایی برسیم.

وی یادآورشد: بزرگتربن وابستگی ما وابستگی فرهنگی است و امروز بیشترین نقشه را دشمن برای ایران کشیده چون از ایران متحد و منسجم هراس دارد و می خواهد ملت ایران را در زمینه فرهنگی و اقتصادی وابسته کند.