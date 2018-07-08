محدودیتی در خصوص مرغ منجمد در زنجان نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، حسین جعفری شامگاه شنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار، به وضعیت تولید گوشت مرغ در استان زنجان اشاره کرد و گفت: مصرف مرغ به‌صورت نوسانی بوده و شکل ثابتی ندارد.

وی اظهار کرد: در برخی از مواقع سال جوجه ریزی به لحاظ مصرف بیشتر شده و برخی موارد کمتر می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان گفت: عمده‌ترین بحث در افزایش قیمت جوجه را افزایش قیمت نهاده‌ها است و ما امروزه مشکلی ازنظر تأمین مرغ نداریم.

جعفری بابیان اینکه مرغ از سال‌های قبل بیشتر شده است، ابراز کرد: در خصوص مرغ منجمد دراستان زنجان هیچ محدودیتی نداریم.

وی با تاکید بر اینکه سازمان جهادکشاورزی استان زنجان در حال حاضر برای آرامش بازار در بخش کشاورزی برنامه ریزی جامع و کامل داردد، گفت: از بابت مرغ در بازار مشکل خاصی نخواهیم داشت و ذخایر را به‌اندازه کافی داریم مردم نگران مصرف خود از بابت مرغ نباشند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان گفت: توزیع تخم‌مرغ های تنظیم بازار بدون محدودیت و بیش از تقاضا ادامه دارد و سازمان جهاد کشاورزی با مراکزی که اقدام به گران‌فروشی بکنند برخورد می‌کند.