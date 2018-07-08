مقابله با گرما با تهویه مطبوع های ارزان قیمت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیجیتال ترندز، پنکه های سقفی و کولرهای آبی و گازی گزینه هایی مناسب برای فرار از گرما هستند. اما آنها لزوما نمی توانند همه فضای محل زندگی و به خصوص محیط های بزرگ را خنک کنند. از همین رو شاید معرفی برخی سیستم های جدید تهویه مطبوع و امکانات آنها خالی از لطف نباشد.

یکی از این دستگاه ها سیستم تهویه مطبوع قابل حمل Luma Comfort است که تنها ۵۰ وات انرژی مصرف می کند و با فن نسبتا بزرگ خود می تواند از آب برای خنک کردن فضای اطراف بهره بگیرد.

آب در مخزن بزرگ داخلی این دستگاه ذخیره می شود و برای افزایش قدرت خنک کنندگی محصول مذکور می توانید از یخ هم به جای آب استفاده کنید. سیستم یادشده برای استفاده در محیط های گرم و خشک مناسب است و فیلتر کربنی آن جلوی انتقال آلودگی های محیطی را می گیرد. قیمت این محصول تنها ۱۷۰ دلار است.

یک گزینه دیگر در این مجموعه که باز هم یک کولر تبخیری محسوب می شود و با توجه به ابعاد کوچک حمل و نقل آن ساده تر است، کولر کوچک دیجیتال بوی است که برای خنک کردن اتاق های کوچک یا محیط کار شخصی مناسب است.

این کولر کم مصرف به سرعت فضای اطراف را خنک می کند و مخزن آب آن در پشت دستگاه قرار گرفته است. قیمت دستگاه مذکور تنها ۳۴ دلار است.

یک دستگاه دیگر که البته هم برای خنک کردن و هم برای سرد کردن قابل استفاده است، Black & Decker نام دارد و از قدرت بالایی برای سرماسازی و گرما سازی در محیط های بزرگ برخوردار است. این دستگاه می تواند محیط هایی با بزرگی حداکثر ۵۰ متر مربع را خنک و محیط هایی حداکثر ۲۰ متر مربعی را گرم کند.

Black & Decker مجهز به یک زمان سنج ۲۴ ساعته قابل برنامه ریزی، کنترل از راه دور و سیستمی برای کنترل رطوبت است و قیمت آن ۳۳۰ دلار است.