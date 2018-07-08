به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موسسه خانه کتاب، محمدجواد حق شناس، رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران و علی اعطا، سخنگو و عضو هیات رئیسه شورای اسلامی شهر تهران عصر روز شنبه (۱۶ تیرماه) ضمن دیدار و گفتگو با نیکنام حسینیپور، مدیر عامل خانه کتاب از بخشهای مختلف این موسسه بازدید کردند.
حسینیپور در این دیدار گفت: سایت اهل قلم موسسه خانه کتاب نزدیک به ۱۸ هزار عضو دارد که نزدیک به ۸ هزار نفر از آنها اهل قلم تهران هستند. ما به دنبال پالایش اعضای سایت هستیم تا بتوانیم به درستی به اهالی قلم خدمات ارائه کنیم.
مدیرعامل خانه کتاب ادامه داد: سال گذشته به ۲۰۰ نفر از اهالی قلم از سراسر کشور وام با بازپرداخت ۳۶ ماه اعطا شد.
وی با اشاره به اینکه شهرداری امکانات رفاهی دارد که میتواند آنها را در اختیار اهالی قلم هر منطقه قرار دهد، اظهار کرد: خانه کتاب میتواند در معرفی و شناسایی اهالی قلم هر منطقه با شهرداری همکاری کند. این اقدامات میتواند از تهران آغاز و به سایر استانها تسری پیدا کند و اهالی قلم شهرستانها نیر از خدمات رفاهی شهرداری استفاده کند.
حسینیپور بیان کرد: خیابان انقلاب و ادامه آن حضور کتابفروشیها، بخشی از هویت انقلاب اسلامی است. این هویت به مرور در حال تغییر شکل است. کتابفروشی از نظر اقتصادی درآمدزا نیست و بسیاری از کتابفروشیها به کافه تبدیل شدند. این هویت باید حفظ شود. سازمان زیباسازی شهر تهران و شهرداری میتوانند به مناسبت چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی به کتابفروشیها شکل دهند تا دیگر شاهد تغییر کاربری آنها نباشیم.
در ادامه این دیدار، محمدجواد حق شناس هم در سخنانی گفت: پهنه فرهنگی رودکی با همکاری شهرداری مناطق ۱۱، سازمان زیباسازی شهر تهران، شرکت توسعه فضاهای فرهنگی و دفتر مطالعات اجتماعی و فرهنگی به عنوان یک گذر فرهنگی در تهران راهاندازی خواهد شد.
رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران ادامه داد: نمودهای اصلی این گذر فرهنگی، حمایت از امر کتاب، کتابخوانی و کتابفروشی است. این قلب فرهنگی با چند گذر پیوند میخورد؛ دو گذر فرهنگی در این راستا تعریف کردیم که از میدان انقلاب آغاز و به چهار راه ولیعصر، چهار راه کالج و نوفل لوشاتو میرسد و به پهنه اصلی گذر فرهنگی وصل میشود. گذر دوم از میدان هفتم تیر تا سر حافظ را شامل میشود. این گذرها را به عنوان گذر کتاب تعریف کردیم.
وی ادامه داد: گذر صنایع دستی نیز به دلیل وجود مراکز فروش صنایع دستی در خیابان استاد نجات اللهی (ویلای سابق) راهاندازی میشود. همچنین بر اساس این طرح، تهران دارای گذر ساز و نوا نیز خواهد شد که این گذر در خیابان لارستان به دلیل وجود فروشندگان ادوات موسیقی ایجاد خواهد شد. گذر نمایش محدوده خیابان لاله زار به خاطر وجود سینماها و سالنهای نمایش قدیمی را دربرمیگیرد.
حق شناس بیان کرد: دو مرکز مهم فرهنگی مانند تئاتر شهر و تالار وحدت و مجموعه رودکی نیز در این پهنه واقع شدهاند. همچنین سالن فرهنگ که یکی از قدیمیترین سالنهای پایتخت شناخته میشود، در کنار مرکز ارامنه که در انتهای خیابان خارک در کنار ۴ سفارت خانه روسیه، فرانسه، واتیکان و ارمنسان واقع شده نیز بر قوام فرهنگی، هنری و معماری این پهنه افزوده است. البته در تعیین محدوده فرهنگی رودکی نباید از وجود مراکز فرهنگی ای مانند وزارت ارشاد، انتشاراتهای معتبر گیتا شناسی غافل ماند.
بر اساس این گزارش، بازدید از بخشهای مختلف موسسه خانه کتاب اعم از مرکز کتاب پژوهی ایران، سرای اهل قلم، خبرگزاری کتاب ایران و ... از دیگر برنامههای این دیدار بود.
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