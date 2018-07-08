«حمید فتاحی» معاون وزیر ارتباطات شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ارتباطات زیرساخت، محمدجواد آذری جهرمی در حکمی حمید فتاحی (عضو هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت) را به عنوان معاون وزیر و رئیس هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت منصوب کرد.

در متن این حکم آمده است: « بنا به تصمیم هیأت مدیره و به استناد تبصره (۲) ماده (۱۶) اساسنامه شرکت ارتباطات زیرساخت و نظر به شایستگی و تجارب ارزشمندتان در امور مدیریتی ، جناب عالی را به مدت ۲ سال به سمت معاون وزیر و رئیس هیأت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت منصوب می کنم.

مقتضی است ضمن پیشبرد امور و اجرای وظایف مصرح در اساسنامه آن شرکت، سیاست ها و اهداف کلان وزارتخانه ، مستخرج از برنامه های دولت دوازدهم، قانون برنامه ششم توسعه کشور، اسناد بالادستی به ویژه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و مصوبات شورای عالی فضای مجازی، به شرح ذیل در اولویت عمل قرار دهید:

۱. هدایت کلان شرکت زیرساخت جهت بازبینی نقش و جایگاه جدید آن در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات با توجه به تحولات پیش رو به ویژه جهت تسهیل در تحقق اقتصاد دیجیتال در کشور؛

۲. هماهنگی برنامه های توسعه ای شرکت با اهداف شبکه ملی اطلاعات به ویژه سند تبیین الزامات آن؛

۳. سیاستگذاری مناسب جهت آزادسازی فعالیت ها، کاهش انحصار و منطقی کردن تعرفه های خدمات شرکت جهت کمک به توسعه بازار ارتباطی کشور؛

۴. تقویت جایگاه نوآوری، خلاقیت و ایده پردازی در تصمیمات شرکت و حمایت از پژوهش و آموزش متناسب با تحولات و رصد فناوری های نوین؛

۵. ارتقای فرهنگ سازمانی، توسعه تفکر استراتژیک و بکارگیری نظام های نوین مدیریتی در تمامی ارکان شرکت.»

به گزارش مهر، حمید فتاحی دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات از دانشگاه تربیت مدرس و کارشناسی مخابرات از دانشگاه آزاد اسلامی و متولد ۱۳۵۹ است.

وی پیش از این عضو هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت، عضو شورای فنی وزارت ارتباطات، مدیرکل امنیت شبکه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، عضو کمیسیون تخصصی تنظیم مقررات و عضو شورای راهبری شبکه ملی اطلاعات بوده است.