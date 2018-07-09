تظاهرات مخالفان ترامپ در بروکسل

به گزارش خبرگزاری مهر، در حالیکه تنها چند روز به نشست سران سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) مانده است، فعالان صلح با برگزاری یک راهپیمائی اعتراض خود را به هزینه های کشورهای عضو در این سازمان اعلام کردند.

معترضان در تجمعات خود در بروکسل پایتخت اتریش و محل برگزاری نشست ناتو خواستار انحلال این سازمان شده و با سیاست های دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در این راستا به مخالف پرداختند.

آن ها در حالی که راهپیمائی اعتراضی خود را به سمت مقر ناتو در بروکسل ادامه دادند، شعار می دادند: از ترامپ استقبال نمی شود؛ ناتو را متوقف کنید؛ جنگ را متوقف؛ صلح را دوباره احیاء کنید.