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۱۸ تیر ۱۳۹۷، ۱۱:۳۷

تظاهرات مخالفان ترامپ در بروکسل

تظاهرات مخالفان ترامپ در بروکسل

تنها چند روز پیش از نشست ناتو، معترضان به سیاست‌های ترامپ در این سازمان در بروکسل تظاهرات کردند.

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به گزارش خبرگزاری مهر، در حالیکه تنها چند روز به نشست سران سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) مانده است، فعالان صلح با برگزاری یک راهپیمائی اعتراض خود را به هزینه های کشورهای عضو در این سازمان اعلام کردند.

معترضان در تجمعات خود در بروکسل پایتخت اتریش و محل برگزاری نشست ناتو خواستار انحلال این سازمان شده و با سیاست های دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در این راستا به مخالف پرداختند.

آن ها در حالی که راهپیمائی اعتراضی خود را به سمت مقر ناتو در بروکسل ادامه دادند، شعار می دادند: از ترامپ استقبال نمی شود؛ ناتو را متوقف کنید؛ جنگ را متوقف؛ صلح را دوباره احیاء کنید.

کد مطلب 4341865
عبدالحمید بیاتی

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