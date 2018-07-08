مساجد وظیفه انتقال فرهنگ را بر عهده دارند

به گزارش خبرنگارمهر، جعفر مروارید ظهر یکشنبه در افتتاحیه طرح اوقات فراغت کانون های فرهنگی هنری مساجد خراسان رضوی اظهار کرد:مساجد به عنوان پایگاه قدیمی مردمی تاثیرش از نوجوانی تا پایان عمر یک فرد است و تنها وظیفه تبلیغ معارف و ارزش های انقلابی را ندارد بلکه مساجد وظیفه مهمی همچون انتقال فرهنگ و جامعه پذیری را نیز بر عهده دارد.

وی ادامه داد : با توجه به اختیار و انتخابی که درمسئله اوقات فراغت وجود دارد بر رفتار اجتماعی و فرهنگ عمومی جامعه تاثیر می گذارد واوقات فراغت زمینه ساز توسعه فرهنگی و اجتماعی است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی ادامه داد: مساجد بهترین محلی است که می توان ارزش ها را از نسل قدیم به نسل جدید منتقل کرد و طرح اوقات فراغت کانون های مساجد می تواند این انتقال را انجام دهد.

مروارید گفت: نگاه جوان و نوجوان به ارزش ها متفاوت است و ما باید با استفاده از رسانه و شیوه های نوین به باور پذیر شدن ارزشها برای جوانان کمک کنیم.

مدیرکل فرهنگ خراسان رضوی تاکید کرد: ما موظف به استفاده از شیوه های هنری و بصری هستیم تا بتوانیم زیبایی را به جوانان نشان دهیم و در همین راستا باید در برنامه هایی که اجرا می کنیم نقش ولایت را پر رنگ تر و به منزله یک چتر وحدت بخش تبلیغ کنیم و جوانان و نوجوانان هم باید هویت خود را در دین جستجو کنند.

مروارید ادامه داد: طرح اوقات فراغت باید در جهت بهره گیری از ظرفیت های اجتماعی و تحقق آرمانهای ولایت فقیه باشد وباید از ظرفیت مساجد برای انسجام بخشی بهره ببریم و بتوانیم از فکر جوانان و نوجوانان استفاده کنیم چرا که مسجد نقطه اتصال میان توحید و اجتماع است.

وی تاکید کرد: مسجد در کنار مدرسه، دانشگاه و بازار چهار عنصر مهم هستند که در انسجام با یکدیگر می توانند قدرتی را برای ما فراهم نمایند و کانون های فرهنگی هنری مساجد باید با بهره گیری از رسانه و فنون جدید در فضای مجازی برای تبیین زیبایی های کلام ائمه(ع) تلاش کنند.