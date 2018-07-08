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۱۷ تیر ۱۳۹۷، ۲۰:۴۱

فرماندار زابل:

سازمان عمران سیستان باید احیاءشود

سازمان عمران سیستان باید احیاءشود

زابل - فرماندار زابل گفت: قطعا بعد از تصویب سند توسعه سیستان نیاز به ایجاد نهادهای توسعه ای در منطقه است از همین رو سازمان عمران سیستان باید احیاءشود.

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ ناظری یکشنبه شب در جلسه شورای اداری منطقه سیستان که به ریاست عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور در فرمانداری شهرستان زابل برگزار شد، اظهار داشت: شرایط خشکسالی در منطقه سیستان بیش از ۲ دهه است که گریبانگیر مردم شده است.

وی با اشاره به اجرای پروژه انتقال آب با لوله به ۴۶ هزار هکتار از اراضی دشت سیستان افزود: تاکنون ۸۵۰ میلیون دلار اعتبار برای اجرای این طرح تخصیص داده شده است.

فرماندار زابل ادامه داد: پیش از خشکسالی بین  ۷۰ تا ۹۰ درصد مردم منطقه سیستان به کشاورزی اشتغال داشتند که متاسفانه در سالهای اخیر به دلیل نبود آب آمار بیکاری در منطقه به شدت بالا رفته است.

وی با اشاره به تصویب بحث استفاده از آب های ژرف گفت: کار حفاری این چاه از مدتی قبل و پس از تصویب آغاز شده و اعتبار نیز برای آن در نظر گرفته شده است که و امیدواریم هرچه زودتر به سرانجام برسد.

ناظری تصریح کرد: قطعا بعد از تصویب سند توسعه سیستان نیاز به ایجاد نهاد های توسعه ای در منطقه است از همین رو سازمان عمران سیستان باید احیا شود.

وی ادامه داد: همچنین واحد های تولیدی  منطقه سیستان نیز دچار معضل شده اند و نیازمند کمک هستند.

کد مطلب 4342023

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