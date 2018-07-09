  1. ورزش
  2. فوتبال جهان
۱۸ تیر ۱۳۹۷، ۱۰:۳۹

جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه؛

ادن آزار: امباپه شایسته دریافت توپ طلا است

ادن آزار: امباپه شایسته دریافت توپ طلا است

بازیکن تیم ملی فوتبال بلژیک می‌گوید امباپه ملی پوش ۱۹ ساله فرانسه شایسته دریافت توپ طلا است.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های ملی فوتبال فرانسه و بلژیک فردا سه شنبه در مرحله نیمه نهایی جام جهانی روسیه به مصاف هم خواهند رفت. هر دو تیم بازیکنان سرشناس زیادی دارند از جمله ادن آزار در بلژیک و امباپه بازیکن ۱۹ ساله فرانسه.

آزار که عملکرد چشمگیری در جام جهانی داشته است، می گوید امباپه شایسته دریافت توپ طلا است. هازارد به «بین اسپورت» گفت: من بارها با امباپه تلفنی صحبت کرده ام. او در دوران کودکی بازی های مرا تماشا می کرد و حالا من او را تماشا می کنم. برای امباپه به خاطر نمایشی که در ۱۹ سالگی دارد احترام قائلم.

کد مطلب 4342136

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها