ادن آزار: امباپه شایسته دریافت توپ طلا است

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های ملی فوتبال فرانسه و بلژیک فردا سه شنبه در مرحله نیمه نهایی جام جهانی روسیه به مصاف هم خواهند رفت. هر دو تیم بازیکنان سرشناس زیادی دارند از جمله ادن آزار در بلژیک و امباپه بازیکن ۱۹ ساله فرانسه.

آزار که عملکرد چشمگیری در جام جهانی داشته است، می گوید امباپه شایسته دریافت توپ طلا است. هازارد به «بین اسپورت» گفت: من بارها با امباپه تلفنی صحبت کرده ام. او در دوران کودکی بازی های مرا تماشا می کرد و حالا من او را تماشا می کنم. برای امباپه به خاطر نمایشی که در ۱۹ سالگی دارد احترام قائلم.