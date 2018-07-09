پیکر امام جمعه فقید الوند امروز تشییع می شود

حجت‌الاسلام روح‌الله فاطمی‌نسب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مراسم تشییع پیکر حجت الاسلام طهماسبی ساعت ۱۸ امروز از میدان لاله شهر الوند به سمت مسجد حضرت ابوالفضل (ع) برگزار می‌شود.

وی افزود: مراسم شام غریبان هم بعد از نماز مغرب و اعشاء در مسجد امام زمان (عج) شهر الوند برگزار خواهد شد.

رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه استان قزوین بیان کرد: پیکر مرحوم طهماسبی صبح فردا به زادگاه اش شهر قیدار زنجان منتقل می شود.

مرحوم حجت‌الاسلام علی طهماسبی مدرس حوزه و دانشگاه بود و از سال ۹۲ به مدت پنج سال امامت جمعه الوند را عهده‌دار بود.

حجت‌الاسلام علی طهماسبی امام جمعه الوندصبح امروز به دلیل عاضه قلبی دار فانی را وداع گفت.