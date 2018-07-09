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۱۸ تیر ۱۳۹۷، ۱۱:۴۲

رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه استان قزوین:

پیکر امام جمعه فقید الوند امروز تشییع می شود

پیکر امام جمعه فقید الوند امروز تشییع می شود

قزوین- رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه استان قزوین گفت: پیکر حجت الاسلام علی طهماسبی امام جمعه شهر الوند ساعت ۱۸ امروز تشییع می شود.

حجت‌الاسلام روح‌الله فاطمی‌نسب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مراسم تشییع پیکر حجت الاسلام طهماسبی ساعت ۱۸ امروز از میدان لاله شهر الوند به سمت مسجد حضرت ابوالفضل (ع) برگزار می‌شود.

وی افزود: مراسم شام غریبان هم بعد از نماز مغرب و اعشاء در مسجد امام زمان (عج) شهر الوند برگزار خواهد شد.

رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه استان قزوین بیان کرد: پیکر مرحوم طهماسبی صبح فردا به زادگاه اش شهر قیدار زنجان منتقل می شود.

مرحوم حجت‌الاسلام علی طهماسبی مدرس حوزه و دانشگاه بود و از سال ۹۲ به مدت پنج سال امامت جمعه الوند را عهده‌دار بود.

حجت‌الاسلام علی طهماسبی امام جمعه الوندصبح امروز به دلیل عاضه قلبی دار فانی را وداع گفت.

کد مطلب 4342175

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