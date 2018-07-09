«بیمار انگلیسی» بوکر طلایی را به خانه برد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت جایزه بوکر، برنده جایزه بوکر طلایی دیروز (یکشنبه) در مراسم اختتامیه جشنواره ۵۰ بوکر من در رویال فستیوال هال معرفی شد.

در این مراسم مایکل اونداتیه نویسنده کانادایی با کتاب «بیمار انگلیسی» به عنوان برترین برنده این جایزه در پنج دهه گذشته معرفی شد.

برنده این جایزه که از میان برندگان ۵۰ دوره این جایزه انتخاب شد توسط عموم و از میان ۵ نامزدی انتخاب شد که هیات داوران از میان ۵۱ برنده پیشین این جایزه برگزیده بودند.

رابرت مک‌کرام ویراستار بخش ادبی مجله آبزرور، لمن سیسای شاعر، کامیلا شمسی داستان‌نویس، سیمون هویو داستان‌نویس و گزارشگر و هولی مک‌نیش شاعر، گروه داوری این رقابت را تشکیل داده بودند.

«بیمار انگلیسی» که داستانی از دهه ۱۹۹۰ بود داستان عاشقانه‌ای است که در دوران جنگ می‌گذرد.

این کتاب، کتاب منتخب کامیلا شمسی از هیات داوران بود و وی در مراسم معرفی برنده دلیل انتخاب این کتاب را از دهه ۱۹۹۰ بیان کرد. وی گفت: «بیمار انگلیسی» رمانی نادر است که زیر پوست شما می‌رود و اصرار دارد که شما دوباره و دوباره به آن برگردید و هر بار از یک حس جدید شگفت‌زده شوید. این کتاب بین یک اثر اسطوره‌ای و صمیمی در حرکت است و شما لحظه‌ای در یک بیابان وسیع هستید و لحظه‌ای بعد پرستاری را دنبال می‌کنید که یک آلو در دهان بیمار می‌گذارد. این جنبش چنان شما را با دریایی از افکار در حین خواندن احاطه می‌کند که شما در میان موضوع‌های بزرگی چون جنگ، وفاداری و عشق شناور می‌مانید. همه اینها با چنان ساختار زیبایی نوشته شده که انسانیت بزرگی را در هر صفحه نشان می‌دهد. در این حال تخیل وسیع اونداتیه حد و مرزی ندارد و از قاهره تا ایتالیا، هند، انگلستان، کانادا و از دریاها و ویلاها تا خالقان بمب‌ها را درمی‌نوردد. او شما را با شخصیت‌هایش عاشق می‌کند و شما با شادی‌ها و رنج آن‌ها زندگی می‌کنید. رمان‌های اندکی هستند که چنین قدرتی دارند و این یکی از آنهاست.

اونداتیه نیز که در این مراسم حضور داشت گفت در کنار آثار مهمی چون کتاب‌های نایپل و هیلاری مانتل تصور نمی‌کرد برنده این رقابت شود.

داستان این کتاب در ویلایی بزرگ و متروک در ایتالیا می‌گذرد و داستان پرستاری را روایت می‌کند که از مردی سوخته در واپسین روزهای جنگ جهانی دوم مراقبت می‌کند.