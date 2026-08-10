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۱۹ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۰۹

واژگونی خودروی سواری در میانه؛ ۵ نفر مصدوم شدند

واژگونی خودروی سواری در میانه؛ ۵ نفر مصدوم شدند

میانه- سخنگوی اورژانس آذربایجان شرقی از مصدومیت پنج نفر در پی واژگونی یک دستگاه پژو پارس در جاده ترکمنچای به روستای ورزقان شهرستان میانه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، وحید شادی‌نیا شامگاه دوشنبه با اعلام این خبر، اظهار کرد: این حادثه ساعت ۱۵:۵۴ روز ۱۹ مرداد ۱۴۰۵ در جاده ترکمنچای به روستای ورزقان در شهرستان میانه رخ داد و در پی آن پنج نفر مصدوم شدند.

وی افزود: مصدومان این حادثه شامل دو مرد ۳۸ و ۱۲ ساله و سه زن ۷۰، ۴۲ و هشت ساله بودند.

سخنگوی اورژانس آذربایجان شرقی با بیان اینکه این حادثه فوتی نداشت، ادامه داد: پس از وقوع حادثه، اقدامات لازم برای امدادرسانی و انتقال مصدومان انجام شد.

شادی‌نیا خاطرنشان کرد: هر پنج مصدوم این حادثه پس از دریافت خدمات درمانی اولیه، برای ادامه روند درمان به بیمارستان برکت میانه منتقل شدند.

کد مطلب 6913608

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