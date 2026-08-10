واژگونی خودروی سواری در میانه؛ ۵ نفر مصدوم شدند

به گزارش خبرنگار مهر، وحید شادی‌نیا شامگاه دوشنبه با اعلام این خبر، اظهار کرد: این حادثه ساعت ۱۵:۵۴ روز ۱۹ مرداد ۱۴۰۵ در جاده ترکمنچای به روستای ورزقان در شهرستان میانه رخ داد و در پی آن پنج نفر مصدوم شدند.

وی افزود: مصدومان این حادثه شامل دو مرد ۳۸ و ۱۲ ساله و سه زن ۷۰، ۴۲ و هشت ساله بودند.

سخنگوی اورژانس آذربایجان شرقی با بیان اینکه این حادثه فوتی نداشت، ادامه داد: پس از وقوع حادثه، اقدامات لازم برای امدادرسانی و انتقال مصدومان انجام شد.

شادی‌نیا خاطرنشان کرد: هر پنج مصدوم این حادثه پس از دریافت خدمات درمانی اولیه، برای ادامه روند درمان به بیمارستان برکت میانه منتقل شدند.