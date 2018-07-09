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۱۸ تیر ۱۳۹۷، ۱۴:۵۶

معاون اقتصادی وزارت امور خارجه:

گسترش روابط اقتصادی با کشورهای همسایه اولویت‌ وزارت خارجه است

گسترش روابط اقتصادی با کشورهای همسایه اولویت‌ وزارت خارجه است

آستارا- معاون اقتصادی وزارت امور خارجه ارتقای هر چه بیشتر مناسبات اقتصادی با کشورهای همسایه را از مهم ترین اولویت های وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا انصاری ظهر دوشنبه در جریان بازدید از شهرستان مرزی آستارا در جمع خبرنگاران با بیان اینکه سطح مناسبات بین دو کشور همسایه جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان بسیار خوب است و دو کشور علاقمند به گسترش روابط اقتصادی هستند، اظهار کرد: جمهوری آذربایجان سرمایه گذاری بسیار خوبی در بخش ریلی ایران انجام داده است.

وی با اشاره به اینکه شهرستان مرزی بندر آستارا نقش بسیار مهمی در کریدور حمل و نقل شمال- جنوب دارد، گفت: اتصال خط ریلی شهرستان مرزی آستارا به کریدور ترانزیتی شمال-جنوب، تحول عظیمی در این کریدور، استان گیلان، شهرستان آستارا و در مجموع محور ریلی کشور ایجاد خواهد کرد.

معاون اقتصادی وزارت امور خارجه ظرفیت های بسیار گسترده شهرستان مرزی آستارا در حوزه اقتصادی و توریسم را یادآور شد و افزود: امیدواریم که مقامات وزارتخانه های مرتبط با توسعه آستارا به همراه مقامات استانی و محلی در راستای توسعه این شهرستان فعال بوده و به گسترش تجارت و اشتغالزایی آن کمک کنند.

انصاری تصریح کرد: با حمایت از شهرستان آستارا، کمک می کنیم تا مسیر ترانزیتی مرزی، ریلی و دریایی آستارا فعال تر شود.

کد مطلب 4342317

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