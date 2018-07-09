مطمئنم که «اون» به توافقمان پایبند می ماند

به گزارش خبرگزاری مهر، «دونالد ترامپ» در این پیام که در توئیتر منتشر شده می نویسد: مطمئنم که کیم جونگ اون به قراردادی که امضا کردیم و حتی از آن مهم تر دستی که به هم دادیم پایبند می ماند. ما برای خلع سلاح هسته ای کره شمالی توافق کردیم. از طرف دیگر به علت اقدامات ما در خصوصو کالاهای چینی و اعمال تعرفه ها،چین ممکن است که فشار منفی به این توافق وارد کند.

مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا روزهای جمعه و شنبه (۶ و ۷ ژوئیه) در پیونگ‌یانگ، پایتخت کره شمالی، مذاکرات فشرده‌ای با کیم یونگ چول، رئیس پیشین سازمان اطلاعاتی این کشور، انجام داد. کیم از افراد نزدیک به کیم جونگ اون، زمامدار کره شمالی است.

پمپئو روز شنبه در پایان مذاکرات خود در کره شمالی اشاره کرد به اینکه گفت‌وگوها درباره قصد کره شمالی برای کنار گذاشتن برنامه هسته‌ای خود بسیار سازنده بوده است. اما کره شمالی تازه‌ترین دور گفت‌وگوها با آمریکا بر سر خلع سلاح شبه جزیره کره را "بسیار مایوس‌کننده" خواند.

سخنگوی وزارت امور خارجه کره شمالی نتیجه مذاکرات را بسیار نگران‌کننده ارزیابی کرد و آمریکا را متهم کرد به اینکه خواسته های طمع‌کارانه دارد، زیرا به طور یک‌جانبه به دنبال خلع سلاح اتمی کامل، غیرقابل بازگشت و قابل راستی‌آزمایی کره شمالی است.

در بیانیه وزارت امور خارجه کره شمالی در این باره آمده است که آمریکا کره شمالی را برای متوقف کردن برنامه تسلیحات اتمی‌اش تحت فشار قرار داده و شیوه تفکری گانگستری دارد.