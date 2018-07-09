۳ مجلس تعزیه در یزد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با ایام شهادت بنیان‌گذار مکتب تشیع، حضرت امام جعفر صادق (ع)، سه مجلس تعزیه ملی به همت گروه تعزیه «راویان عطش» در یزد برگزار شد.

این گروه به سرپرستی هادی صندوق‌ساز از جمله گروه‌های تعزیه‌خوانی ملی شهر یزد است که در اجرای تعزیه از نسخه‌های میرعزا و آثار دکتر جابر عناصری استفاده می‌کند و همه عوامل و تعزیه خوانان آن بومی هستند.

این گروه در سال‌های اخیر همزمان با ایام شهادت ششمین پیشوای شیعیان در مناطق مختلف یزد به اجرای تعزیه پرداخته و امسال نیز این مجالس از ۱۵ تا ۱۷ تیرماه با حضور محبان و ارادتمندان به خاندان عصمت و طهارت (ع) و علاقه‌مندان به تعزیه، بعد از نماز مغرب و عشا در امام شهر، بلوار کارگر، خیابان سجاد شمالی، کوچه سجاد ۱۵، کوچه شهید حسین دهقانی برگزار شد.

۲۰ هنرمند یزدی در اجرای این هنر آئینی و نمایشی حضور داشتند و تعزیه ها از تعزیه شهادت حر بن‌ یزید ریاحی آغاز شد و در شب‌های مختلف به تعزیه‌های شهادت «حضرت علی اکبر(ع)» و شهادت «حضرت ابوالفضل العباس(ع)» ختم شد.

این مراسم دو سال پیاپی در حسینیه حضرت موسی‌بن‌جعفر(ع) آزادشهر و سال گذشته در حسینیه بزرگ خرمشاد برگزار شده بود.

گروه تعزیه «راویان عطش» از سال ۱۳۹۳ فعالیت خود را آغاز کرده و تاکنون بیش از ۲۵ مجلس تعزیه‌خوانی اجرا کرده‌ است.